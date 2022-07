von Ursula Freudig

Spiel und Spaß für Kinder, Tanzvorführungen junger Trachtenträger und Einblicke in Orte, die nicht öffentlich zugänglich sind – in der Waldshuter Kaiserstraße ist kommenden Samstag einiges los. Im Rahmen des dritten Familientags des Werbe- und Förderungskreises Waldshut (W+F) können Besucher verschiedene Angebote von Vereinen nutzen und Neues kennenlernen. Eine Hauptattraktion für Kinder ist der Erfahrung nach eine acht Meter hohe Riesenrutsche.

Der dritte Familientag steht wieder unter einem besonderen Motto. Nach Musik und Sport an den ersten beiden, ist es jetzt Tradition. Dahinter stehen sehr umtriebige und bekannte Waldshuter Vereine, die grundsätzlich viel zu einem lebendigen Waldshut beitragen und Brauchtum und Geschichte hochhalten.

Hinein in Waldshut gute Stube: Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Traditions-Vereine bringen am Samstag zusätzlich Leben in die Kaiserstraße, Thomas Wartner (von links, W+F), Marc Jacobshagen (Junggesellenschaft 1468) und Stefanie Kreß (W+F) laden alle herzlich ein. | Bild: Ursula Freudig

Beim Traditionstag trifft man in der Kaiserstraße auf die Junggesellenschaft, ihre Ehemaligen, die Schützen und die Narro-Zunft sowie die Vereinigung Alt Waldshut und die Berghexen. Das Kooperationsprojekt von W+F und Vereinen schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Die Angebote an den Familientagen machen Besuche in Waldshut noch kurzweiliger und interessanter und gleichzeitig haben Vereine die Möglichkeit, sich in einer unkomplizierten Atmosphäre zu präsentieren und mit Vorbeikommenden ins Gespräch zu kommen.

Die Vereine und ihr Angebot Der Traditionstag findet am Samstag, 9. Juli, von 11 Uhr und 15 Uhr in der Kaiserstraße Waldshut mit folgenden Waldshuter Vereinen und Angeboten statt: Schützengesellschaft 1468: Dosenwerfen und Ringwerfen. Vereinigung Alt-Waldshut: Kuchen- und Getränkeverkauf, Tanzaufführungen der Jugendgruppe um 11.30 Uhr und 14 Uhr. Kinder können außerdem in eine Tracht schlüpfen. Berghexen: Strohschuh laufen, Malen, Kinder können sich mit einer Berghexe fotografieren lassen. Narro-Zunft: Riesenrutsche, Turmführung im Oberen Tor um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr. Junggesellenschaft 1468: Öffnung des Unteren Tors mit Getränken in der Türmerstube, Turmführungen, Ratespiel im Museum für Kinder. Ehemalige Junggesellen: Öffnung des Spitaleckturms mit Getränken und Entenangeln im Brunnen des Haberer-Hofs. Stadtralley: Wer die Stationen aller sechs Vereine absolviert und am W+F Stand eine vollständig abgestempelte Karte vorzeigt, bekommt eine kleine Überraschung. Weitere Informationen gibt es im Internet ( willkommen-in-wt.info ).

„Wir haben so viel schöne Vereine in Waldshut und Umgebung, in der Kaiserstraße bringen wir sie sie an den Familientagen unter einen Hut“, sagt Stefanie Kreß vom W+F-Vorstand. Wer sich für die Stadtgeschichte interessiert und in diesem Zusammenhang gern Orte kennenlernt, die normalerweise verschlossen sind, kommt am Samstag ebenfalls auf seine Kosten.

Besondere Orte öffnen die Türen: Am Traditionstag sind drei Türme zugänglich, darunter das Untere Tor, in dem die Junggesellen ihr Domizil haben. (Archivbild 2019) | Bild: Ursula Freudig

Als Domizile mitmachender Vereine, können die beiden Stadttore bestiegen und deren spannendes Innenleben kennengelernt werden. Drei der sechs teilnehmenden Vereine sind als Hauptorganisatoren der Waldshuter Chilbi aufs Engste mit dem großen Waldshuter Heimatfest und der Stadtgeschichte verbunden.

„Mit dem Traditionstag stimmen wir auch auf die kommende Chilbi ein, in wenigen Wochen ist schon die Bocktaufe“, sagt Marc Jacobshagen, Zunftmeister der Junggesellen, bei denen sich an Chilbi alles um den Bock dreht. Die sechs Vereine und der W+F hoffen jetzt, dass das Wetter mitmacht.

Bei extrem schlechten Wetterbedingungen müsste der Traditionstag ausfallen. Aktuelle Informationen auf den sozialen Medienkanälen des W+F. Noch drei weitere Familientage folgen dies Jahr an Samstagen im August, September und Oktober.