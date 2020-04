von SK

Unter dem Motto „Verena teilt“ wurden in der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena am vergangenen Wochenende Spenden für den Tafelladen in Waldshut gesammelt. Den ganzen Tag waren die beiden katholischen Kirchen in Waldshut und in Tiengen geöffnet und es konnten dort haltbare Lebensmittel, sowie Hygieneartikel für den Tafelladen der Caritas abgelegt werden.

Viele Menschen zeigten sich solidarisch und haben dazu beigetragen dass gerade in diesen Zeiten, bedürftige Menschen nicht vergessen werden. Die bereit gestellten Tische waren übervoll mit Spenden und der Mittelgang der Kirche konnte kaum fassen, was an Lebensmitteln und Hygieneartikeln gebracht wurde.