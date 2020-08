„Ab Anfang September wird gebohrt“, sagt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH, im Pressegespräch. Die etwa zwölf Meter tiefen Bohrlöcher sind erforderlich, um die Stelzen für das Interimsgebäude sicher im Untergrund zu verankern.

„Richtig spannend wird es dann im Dezember, wenn die einzelnen Module angeliefert werden“, so der Klinik-Chef. Bis April soll der dreistöckige Nordbau schließlich ausgebaut und bezogen werden. Im ersten Stock entsteht eine Intensivstation mit 14 Betten.

Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt (links) zeigt Landrat Martin Kistler in seinem Büro die Pläne für den Nordbau des Klinikums Hochrhein. | Bild: Juliane Schlichter

In den Etagen darüber werden zwei Stationen mit jeweils 24 Betten untergebracht. Von jedem Stockwerk aus gebe es zwei Übergänge in das Bestandsgebäude, veranschaulicht Schlaudt anhand der Baupläne in seinem Büro. „Insgesamt bleiben wir bei 303 Betten“, betont er.

Drei Fragen und Antworten zum Erweiterungsbau am Klinikum Hochrhein 1. Was ändert sich für Patienten und Besucher? Bis zur Inbetriebnahme des Nordbaus im April 2021 ist es mehrmals erforderlich, den Haupteingang des Klinikums temporär zum Eingang neben der Engel-Apotheke zu verlegen. Dies wird voraussichtlich im September für zwei bis drei Wochen und erneut Ende November beziehungsweise Anfang Dezember der Fall sein, kündigt Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt an. Nach der Fertigstellung befindet sich der Haupteingang an der bisherigen Stelle unterhalb des Stelzenbaus. „Ein paar Parkplätze verlieren wir“, sagt Schlaudt. Vor dem Eingang wird es weiterhin Behindertenparkplätze geben. 2. Was ändert sich für Verkehrsteilnehmer? Für die Bauarbeiten werden die Zufahrten von der B 34 in die Kaiserstraße voll gesperrt, teilt die Stadt Waldshut-Tiengen mit. Die Kaiserstraße wird im Bereich Haupteingang Klinikum bis Einmündung B 34 halbseitig gesperrt. Die Ausfahrten von der Kaiserstraße in die Bundesstraße bleiben geöffnet. Der Verkehr von der B 34 in Richtung Klinikum/Parkhaus Viehmarktplatz wird über die Waldtorstraße und den Wallgraben umgeleitet. Für Fußgänger wird entlang der Baustellenabsicherung ein Fußgängernotweg (nicht für Radfahrer) eingerichtet. 3. Wieso ist der Nordbau erforderlich? Bis zum Jahr 2028 soll das neue Zentralklinikum des Landkreises Waldshut in Albbruck bezugsfertig sein. Dennoch soll durch einen Anbau am Waldshuter Krankenhaus bereits jetzt die medizinische Versorgung am Hochrhein qualitativ weiter ausgebaut und verbessert werden. Auch im Hinblick auf die aktuelle Lage sei der Anbau wichtig. „Corona hat uns deutschlandweit gezeigt, dass eine moderne Intensivstation mit Erweiterungskapazitäten im Ernstfall unabdingbar ist, diese wird in Waldshut ab dem Frühsommer 2021 zur Verfügung stehen“, sagt Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt.

„Vom Nordbau profitieren fast alle Bereiche des Klinikums“, fährt Hans-Peter Schlaudt fort. Denn die Wege für Ärzte und Patienten würden durch den neuen großen Bereich mit 62 Betten kürzer. Die frei werdenden Räume im Bestandsgebäude sollen künftig für ambulante Operationen und das Schlaflabor der Pneumologie genutzt werden.

Die Visualisierung zeigt den künftigen Erweiterungsbau des Klinikums Hochrhein. Dieser wird auf dem jetzigen Vorplatz auf Stelzen errichtet. | Bild: Klinikum Hochrhein

Das neue Schlaflabor wird ab dem kommenden Jahr von der Lungenspezialistin Sabine Peter aufgebaut, die zuletzt als Chefärztin der Lungenfachklinik in St. Blasien tätig war, deren Standort nach Waldkirch verlagert wird. Durch ihren Wechsel an das Klinikum Hochrhein bleibe das bisherige Behandlungsspektrum der Lungenfachklinik im Landkreis Waldshut erhalten, freut sich Landrat Martin Kistler.

Rund 15 Jahre Sanierungsrückstände haben sich laut Hans-Peter Schlaudt im Klinikum Hochrhein angestaut. Der Landrat begründet diese unter anderem mit „struktureller Unterfinanzierung“. Obwohl der Klinikbetrieb bis zum Jahr 2028 in das geplante Zentralklinikum nach Albbruck umziehen soll, sei der Erweiterungsbau als Zwischenlösung unabdingbar.

„Wir müssen in den nächsten sechs bis acht Jahren die Entwicklung im medizinischen Bereich mitmachen“, bekräftigt Martin Kistler. Insgesamt 15,5 Millionen Euro kostet der Anbau. Drei Millionen Euro Fördermittel gibt es vom Land. Den Rest tragen der Landkreis und die Stadt Waldshut-Tiengen.