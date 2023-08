Die Waldshuter Chilbi bietet jede Menge Spaß, ein buntes Programm, aber auch Raum für Begegnungen und Austausch. Diesen Raum nutzen SÜDKURIER-Redakteure in diesem Jahr für den Austausch mit den Leserinnen und Lesern in Waldshut-Tiengen und der Hochrhein-Region.

Kommen Sie mit der Redaktion ins Gespräch!

Wenn auch Sie ein bestimmtes Thema bewegt und beschäftigt, das der SÜDKURIER einmal aufgreifen soll, dann nutzen Sie die Möglichkeit, bei der Sommerredaktion mit Redakteuren aus Waldshut-Tiengen ins Gespräch zu kommen. Am heutigen Dienstag, 22. August, werden auf dem Chilbi-Festplatz von 15 bis 17 Uhr mehrere Redakteure, darunter auch Redaktionsleiter Markus Baier für Anregungen, Lob und Kritik, für Sie da sein.

Redaktionsleiter Markus Baier freut sich auf gute Gespräche und den Austausch mit Leserinnen und Lesern am Dienstag, 22. August 2023, ab 15 Uhr bei der SÜDKURIER Sommerredaktion. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Der Besuch des Rummels lohnt sich an diesem Tag übrigens besonders: Dann ist nämlich wieder der beliebte Familientag mit unter anderem günstigeren Tarifen für die zahlreichen Angebote und Fahrgeschäfte auf dem Rummel.

Und falls Sie selbst noch keine Gelegenheit hatten, die Attraktionen in Augenschein zu nehmen – hier ein kleiner Rundgang in Bildern.

Nah dran an den Menschen

Bereits in der Vergangenheit hat der SÜDKURIER immer wieder Formate ins Leben gerufen, um sich mit den Lesern auszutauschen. „Wir haben bereits sehr erfolgreiche Formate wie ‚Der SÜDKURIER gibt einen aus‘ oder auch ‚Der SÜDKURIER öffnet Türen‘ initiiert, um nah am Leser zu sein“, sagt Redaktionsleiter Markus Baier. Vor der jüngsten OB-Wahl im Juli 2023 nutzten rund 600 Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich vor Ort in der SÜDKURIER-Wahlarena zu informieren – online wurde die Podiumsdiskussion in der Waldshuter Stadthalle noich von weit mehr Menschen verfolgt. Auch hier ein elementarer Baustein: Die Fragen der Leser.

Sind auch Sie neugierig geworden, dann freut sich die Redaktion, wenn Sie am 22. August, ab 15 Uhr, auf das Festgelände der Waldshuter Chilbi vorbei kommen!

