von Ursula Freudig

Wer für italienische Feinkost schwärmt, der ist bei Giuseppe und Anna Catalano auf dem Waldshuter Wochenmarkt an der richtigen Adresse. Ihr Verkaufsmobil lockt dort nach einer langen Pause seit Januar 2020 wieder jeden Mittwoch mit italienischem Spezialitäten wie Käse, Salami, Schinken, Obst und Gemüse, Pasta, Olivenöl und etlichem mehr.

In der rund elfjährigen Pause wurde im eigenen Geschäft in der Wallstraße verkauft, das jetzt mit neuen Inhabern eine neue Bestimmung gefunden hat. Seit vielen Jahren sind die Catalanos zusätzlich auf Wochenmärkten in Bad Säckingen und Stühlingen. Insgesamt bringen sie es auf fast 20 Jahre Wochenmarkterfahrung und sind bis heute sehr zufrieden, wie es läuft.

Die Kunden in Waldshut, die zuvor in ihrem Geschäft in der Wallstraße eingekauft haben, seien ihnen nach eigener Aussage treu geblieben. Sie müssen bei der Auswahl nur wenige Abstriche in Kauf nehmen. Dazu gehört, dass im Verkaufsmobil keine warmen Speisen mehr angeboten werden können. Zum Aufwärmen für zuhause ist aber nach wie vor einiges im Angebot.

Die Wochenmärkte Die Wochenmärkte in Waldshut und Tiengen sind jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Fällt der Tag auf einen Feiertag, finden die Märkte am Vortag statt. Insgesamt 16 Markthändler sind bei der Stadt Waldshut-Tiengen für den Waldshuter Markt gemeldet, fünf für den Tiengener. In einer Serie stellen wir die Markthändler der Doppelstadt vor.

Auch die besondere Drei-Tages-Pizza, die eine Spezialität des Hauses ist. Wenig Hefe und drei Tage Zeit zum Gehen geben ihr nach Aussage von Giuseppe Catalano einen besonders guten Geschmack und machen sie leichter verdaubar. Beim Käse ist Parmesan die Lieblingssorte der Kunden und auch er punktet mit Langsamkeit, rund 24 Monate beträgt seine Reifezeit. „Je jünger je pappiger“ bringt Giuseppe Catalano die Bedeutung der Reifezeit auf den Punkt.

Groß ist auch die Auswahl an Salamisorten, die es am Stück oder zum Aufschneiden gibt. Salsiccia, die würzige italienische Bratwurst, gehört natürlich auch zum Angebot. Ebenso Parmaschinken, auch der sehr beliebte und bekannte San-Daniele-Schinken aus Friaul. Das Ehepaar Catalano „schmeißt“ die Wochenmärkte alleine, was heißt, dass die beiden immer alle Hände voll zu tun haben und das „Schicksal“ aller Wochenmarkthändler teilen: Sehr früh aufstehen.

Das sind die weiteren Händler der Wochenmärkte

