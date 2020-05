von Ursula Freudig

„Regionale Produkte werden den Kunden immer wichtiger“, sagt Alisa Schill auf dem Waldshuter Wochenmarkt. Sie gehört zur Familie Boll, die seit zwei Jahren ihre Hotzenwälder Fleisch- und Wurstprodukte auf dem Waldshuter und Tiengener Wochenmarkt verkauft. Und nicht nur dort. Auch in Bad Säckingen, Rheinfelden, Haagen, Herten und Grenzach steht regelmäßig das Boll-Verkaufsmobil. Über 15 Jahre Wochenmarkterfahrung hat die Metzgerei.

Das Geschäft auf den Märkten ist für sie der wichtigste Absatzweg und auch ein sehr angenehmer. „Die Kunden sind alle sehr nett und sehr viele sind treue Stammkunden“, sagt Alisa Schill. Die Produkte der familiengeführten Metzgerei stammen alle aus eigener Herstellung und gehen nach Aussage von Alisa Schill, fast ausschließlich auf die Zusammenarbeit mit hiesigen Landwirten zurück. Zu den Spezialitäten des Hauses gehört „Eingemachtes“ nach traditionellen Rezepten.

Die Wochenmärkte Die Wochenmärkte in Waldshut und Tiengen sind jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Ab acht Uhr ist die Metzgerei Boll jeweils vor Ort. Fällt der Tag auf einen Feiertag, finden die Märkte am Vortag statt. Insgesamt 16 Markthändler sind bei der Stadt Waldshut-Tiengen für den Waldshuter Markt gemeldet, fünf für den Tiengener. In einer Serie stellen wir die Markthändler der Doppelstadt vor.

Nicht nur verschiedene Braten, Gulasch, Geschnetzeltes und Leberwurst kommt in die Dosen, sondern auch ausgefalleneres wie Ochsenbäckle, Rinderzunge in Madeira oder saure Kutteln und saure Nierle. Das Angebot an rund 20 Dosen-Sorten wird regelmäßig verändert und erweitert. Immer mal wieder kommt was Neues in die Dosen, denen die Zeit wenig anhaben kann. „Wir garantieren drei Jahre Haltbarkeit“, so Alisa Schill. Weiterhin bekannt ist die Metzgerei für ihre Hotzenwälder Schinken- und Speckspezialitäten, deren „Werdegang“ auf Wunsch im hauseigenen Speckkeller in Görwihl interessierten Besuchern gezeigt wird.

Alisa Schell ist die Enkelin der Firmengründer Erwin und Dorothea Boll, die 1963 den Grundstein für das Metzgerei-Fachgeschäft in Görwihl legten. Neben dem dortigen Laden und den Märkten, ist die Metzgerei auch mit einem Onlineshop und einem Partyservice inklusive Grillmobil für die Kunden da.

