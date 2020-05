von Ursula Freudig

Olivenvariationen, Tzatziki, gefüllte Weinblätter, eingelegter Tintenfisch, Schafskäsepastete, getrocknete Ananas und raffinierte Brotaufstriche – sehr lang wäre die Liste, würde man alle Delikatessen der Familie Sirin auflisten. In Antipasti, Meeresfrüchte, Beilagen, gefüllte Spezialitäten und Trockenfrüchte kann das Sortiment grob unterteilt werden.

Seit 22 Jahren bringt Sirin Akabe Feinkost mit griechischen und türkischen Spezialitäten mediterrane Gaumenfreuden auf die Wochenmärkte in Waldshut und Tiengen. Acht Jahre ist Sirin Akabe auf dem Bad Säckinger Wochenmarkt. Auf einigen weiteren Märkten in der Umgebung ist das Feinkost-Unternehmen ebenfalls vertreten. In Bad Säckingen wird zusätzlich ein Restaurant betrieben.

Die Wochenmärkte Die Wochenmärkte in Waldshut und Tiengen sind jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Fällt der Tag auf einen Feiertag, finden die Märkte am Vortag statt. Insgesamt 16 Markthändler sind bei der Stadt Waldshut-Tiengen für den Waldshuter Markt gemeldet, fünf für den Tiengener.

Inhaber des familiengeführten Betriebs ist Mücahit Sirin. Die ganze Familie und auch Angestellte sind regelmäßig auf den Märkten im Einsatz. Auch wenn besonders in Waldshut der Markt allgemein unter den Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise leidet, ist die Familie Sirin guten Mutes. Auch nach vielen Jahren schätzt die Familie mit den Worten Ayse Sirins, die schöne Atmosphäre auf Märkten und die Freundlichkeit der Kunden.

Rohprodukte weiterverarbeitet

Der Produktionssitz von Sirin Akabe ist in Wehr. Dort werden die Rohprodukte aus Griechenland und der Türkei weiter verarbeitet für die Märkte, für Catering und Lieferungen vor allem im Großraum Karlsruhe. Auf hochwertige Qualität der Rohprodukte wird nach Aussage der Familie Sirin größten Wert gelegt. „Beste Qualität für unser Kunden“ nennt Ayse Sirin die Devise des Unternehmens. Von Anfang an bis heute würde dies gelten.

Mit kulinarischer Raffinesse werden die Rohprodukte weiter verarbeitet und dabei auch immer wieder Neues kreiert. Wie neue Marinaden und Soßen für die Oliven oder neue Brotaufstriche. Neu im Sortiment ist zum Beispiel ein Frischkäse-Brotaufstrich mit Ingwer, Zitronenschale und Honig. Alles wird am Tag vor den Märkten frisch zubereitet.

