von Ursula Freudig

Wer ein Tier hat und es liebt, der weiß wie sehr es schmerzt, wenn dieses plötzlich nicht mehr nach Hause kommt und niemand weiß, wo es geblieben ist. In dieser Situation ist derzeit Davide Martello, der vor rund drei Jahren von Konstanz nach Nöggenschwiel gezogen ist.

Er vermisst seit dem 10. Juni im Rosenweg 27 seinen einjährigen, kastrierten, mokkabraunen Main-Coon-Kater Salem. Alle Anstrengungen von seiner Seite blieben bisher erfolglos.

Davide Martello mit dem Flugblatt, mit dem er nach seinem verschwundenen Kater Salem sucht, auf dem Foto trägt der Kater einen weißen Transponder. | Bild: Ursula Freudig

Martello hat überall in der Nachbarschaft rumgefragt, Flugblätter aufgehängt, Kontakt mit dem Tierheim aufgenommen und im Internet Posts abgesetzt.

Katze vermisst – was tun Eigeninitiative zeigen Vergewissern, dass sie nirgendwo eingesperrt ist, Nachbarschaft befragen, Flugblätter aufhängen, mögliche Wege des Tiers absuchen. Tierheim einschalten Beim Tierheim Waldshut (www.tierschutz-wt.de) kann man sein Tier als vermisst melden, intern oder auch öffentlich mit Bild und Kontaktdaten (Salem ist dort auch zu finden). Aktuell sind zehn Katzen als vermisst gemeldet. Eine Statistik, wie viele vermisste Katzen wieder auftauchen, gibt es nicht. Es kommt aber laut Tierheim immer mal wieder vor, das auch nach zwei, drei Woche Katzen zu ihren Besitzern zurückkommen. Polizei Sie ist bei verschwundenen Katzen nur dann in der Lage, etwas zu unternehmen, wenn es ganz konkrete Hinweise in Zusammenhang mit genau dieser verschwundenen Katze gibt.

Ihm fehlt sein Kater sehr, den er als sehr zutraulich und verspielt beschreibt. Sein Hauptmerkmal sei sein extrem buschiger Schwanz. Davide Martello hofft inständig, dass seinem Kater nichts Schlimmes passiert ist und er – wie auch immer – den Weg zu ihm zurückfindet.

Kater Salem auf dem Flugblatt, mit dem Davide Martello das Tier sucht. | Bild: Ursula Freudig

„Salem ist ein Traumkatze, aber für mich noch viel mehr als das, er ist mein Freund.“ Davide Martello, Straßenmusiker

Kater als Begleiter

Davide Martello dürfte vielen kein Unbekannter sein. 2012 gab er seine Arbeit als Friseur auf und erfüllte sich mit dem Klavier und vielen Reisen seinen großen Traum. Als Straßenmusiker hat er es weltweit zu einiger Berühmtheit gebracht.

Zur Person Davide Martello, der dieses Jahr 40 wird, ist ein deutsch-italienischer Pianist und Straßenmusiker, geboren in Lörrach. Schon mit 13 Jahren komponierte er selbst. Nach seinem Hauptschulabschluss machte er in Konstanz die Ausbildung zum Friseur. An den Wochenenden spielte er in Hotelbars, bewarb sich mit 27 Jahren an einer Musikschule in Berlin, zog es aber vor, seinen Traum, ein eigenes Klavier zu bauen, zu verwirklichen. Er kaufte einen alten Flügel, den er für sich umbaute. 2010, seinen Job hatte er aufgegeben, spielte er auf dem Potsdamer Platz erstmals öffentlich. Seitdem reist er um die Welt und spielt seine Eigenkompositionen, darunter auch in einem Bundeswehrlager in Afghanistan, während der Proteste in der Türkei auf dem Taksim-Platz in Istanbul oder auf dem Majdan in Kiew. Nach den Terroranschlägen von Paris spielte er in der Nähe des angegriffenen Konzerthauses Bataclan. (pm)

Seit 2014 hat er nach eigener Aussage 32 Länder bereist und oft auch in Krisengebieten – wie zuletzt in der Grenzregion der Ukraine – sich musikalisch für Frieden und Freiheit engagiert.

Davide Martello spielt im März 2022 auf einem Flügel in Medyka in Polen, in der Nähe des Grenzübergangs in die Ukraine. | Bild: Sebastian Gollnow, dpa

Seit rund einem Dreivierteljahr immer mit dabei: Kater Salem. Für ihn hat Davide Martello den Rücksitz seines Autos ausgebaut, um alles unterzubringen, was eine Katze so braucht, samt Kratzbaum und Spielzeug. Es funktionierte perfekt. Salem mag Auto fahren und blieb immer in der Nähe von Davide Martello, während dieser auftrat, erzählt der Straßenmusiker.

Konstanz Der Mann, der Menschen aufmuntert: Davide Martello will einmal im Monat in Ahrweiler für die Flutopfer spielen – und im Fernsehen war er auch Das könnte Sie auch interessieren

Nichts wünscht sich Martello mehr, als dass er auch weiterhin mit Salem an seiner Seite mit seiner Musik die Menschen berühren und zur Verständigung beitragen kann.

Er ist dankbar für jeden Hinweis, den er zu seinem verschwundenen Kater bekommt – gerne per WhatsApp unter der Nummer 0177/6853173.