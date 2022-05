Eklatante Verstöße gegen geltende Vergaberichtlinien bei Großaufträgen, unübersichtliche Aktenführung und Arbeitsleistungen die teilweise mehrfach abgerechnet wurden: Zum zweiten Mal in Folge nach 2016 stellt die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in ihrem Bericht zu den Bauausgaben der vergangenen Jahre dem Bauamt der Stadt Waldshut-Tiengen ein verheerendes Zeugnis aus.

Doch es gibt mit Blick auf die Bauverwaltung auch eine Reihe positiver Nachrichten: Die wichtigen Leitungspositionen bei Baurechtsamt und Hochbauamt konnten endlich besetzt werden. Bei der Nachfolgersuche des Beigeordneten kann sich die Stadt über ein beachtliches Bewerberfeld mit 20 Kandidaten freuen, wie Oberbürgermeister Philipp Frank im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte.

Grundlegende Fehler und massive Verstöße

Doch der Reihe nach: Bereits vor fünf Jahren hatte die GPA der Stadt Waldshut-Tiengen gravierende Mängel bei den Kosten von Bauprojekten ebenso bei strukturellen Abläufen bescheinigt. Hier hatte die Stadt Besserung gelobt. Umgesetzt worden sei von den angekündigten Maßnahmen allerdings nichts, monieren die Prüfer in ihrem Bericht.

Doch es kommt noch schlimmer: „Die GPA war schockiert von der mangelnden personellen Kontinuität und fehlenden Kompetenzen im Bereich der Bauverwaltung“, brachte Gerd Schönle vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt es auf den Punkt. Wichtige Strukturen seien nicht vorhanden, es gebe keine vorschriftsmäßigen Abläufe.

Stichprobenartig analysierten die Prüfer die Arbeit des Bauamtes anhand von fünf Großprojekten, darunter auch die Generalsanierung und Erweiterung der Stadthalle in Waldshut und den Neubau des Feuerwehrhauses mit Kita.

Die Liste der Beanstandungen ist lang: Belege konnten nicht mehr aufgefunden werden, es gab formale und kalkulatorische Fehler bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben, Verstöße gegen rechtliche Vorgaben, samt Inkaufnahme unnötiger Mehrkosten, teilweise mehrfach bezahlte Rechnungsposten. Bei der Feuerwehr-Kita seien die Fehler so gravierend gewesen, dass sogar die gewährten Zuschüsse gefährdet wurden, heißt es in der Zusammenfassung des Berichts.

Die hohe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft, personelle Engpässe bis in die Führungsetage der Ämter, verbunden mit einer konstanten Überlastung der Verbliebenen – all dies seien Faktoren, die für das desaströse Gesamtbild mitverantwortlich seien, das die GPA-Prüfer von der Waldshut-Tiengener Bauverwaltung gewonnen hätten, so Schönle in seiner Übersicht.

Die geprüften Projekte und die Beanstandungen der GPA im Einzelnen 17 Beanstandungen gab es seitens der Gemeindeprüfungsanstalt bei der stichprobenartigen Überprüfung. Konkret wurden fünf Vorhaben unter die Lupe genommen.



Feuerwehrhaus und Kita: Hier wurde Architekten-Leistung nicht wie vorgeschrieben EU-weit ausgeschrieben, obwohl der Auftrag die notwendige Grenze deutlich überstiegen hatte. Die Stadt habe jedoch zumindest deutschlandweit ausgeschrieben, schildert Holger Hasse von Steybe Controlling in Kirchzarten. Insofern sei kein Schaden entstanden.



Stadthallensanierung: Bei der Stadthallensanierung wurde die unübersichtliche Rechnungsführung beanstandet. Ebenso seien einzelne Gewerke wie der Landschaftsbau deutlich höher abgerechnet worden als vertraglich vereinbart.



Neubau Kunstrasenplatz Tiengen: Obwohl der Grunderwerb noch nicht abgeschlossen war und Genehmigungen fehlten, sei mit Ausschreibung und Bau begonnen worden. Dies habe laut GPA „vermeidbare Stillstandskosten“ zur Folge gehabt.



Straßen- und Kanalsanierung 2. Teilstück, Franz-Haas-Straße Tiengen: Die Bettung der Rohrleitung soll zweimal abgerechnet und vergütet worden sein. Hierbei handle es sich um eine von zwei Beanstandungen, die als unbegründet zurückgewiesen werden konnten, so Holger Hasse



Erneuerung Steuerungstechnik und Schaltschränke in der Kläranlage Waldshut: Hier erfolgte die Vergütung für zusätzliche oder geänderte Leistungen zu Einheitspreisen aus dem Bauvertrag.



Generelle Kritikpunkte betrafen formale Fehler beim Abschluss von Verträgen, etwa fehlende Stundenlohnvereinbarungen oder Vereinbarungen von Vertragsstrafen bei Verstößen. Auch die Aktenführung, die Übersicht der Rechnungsstellung sowie fehlende Nachträge für zusätzlich erbrachte Leistungen wurden bemängelt.

Gemeinderat: „Schockiert“ und „Entsetzt“, aber ungewohnt geschlossen

Der Gemeinderat reagierte mit großer Betroffenheit auf die angekreideten Fehler. „Ich bin erschrocken über die Vielzahl von fiktiven Rechnungen und formalen Fehler, trotz Einbeziehung namhafter Experten“, konstatierte Annette Klaas (FDP).

Als „Niederschlag mit Nachtreten“ bezeichnete Dieter Flügel (SPD) den Bericht. Die Mängel seien schon vom vorhergehenden Bericht bekannt gewesen, das daraus resultierende Pflichtenheft sei aber einfach „nicht ordentlich abgearbeitet worden“.

„Mich erschrecken die vielen Rechtsverstöße“, sagte auch Claudia Linke (Grüne), die als wichtige Sofortmaßnahme die Besetzung der vakanten Stelle des bautechnischen Prüfers anmahnte.

„Der Bericht vor fünf Jahren war schon haarsträubend. Das hier setzt dem Ganzen noch die Krone auf“, analysierte Harald Würtenberger. Trotz gegensätzlicher Sichtweise in Details plädierte er wie die beiden CDU-Räte Philipp Studinger und Nathalie Rindt dafür, diesen neuerlichen „Schuss vor den Bug“ ernst zu nehmen und adäquat zu reagieren.

Frauenpower an entscheidender Stelle

Große Hoffnung setzen Ratsgremium wie auch OB Frank in die Personalentscheidungen, die der Gemeinderat im nichtöffentlichen Sitzungsteil getroffen hatten: Hier konnten nämlich die vakanten Leitungsstellen im Baurechtsamt und beim Hochbauamt nach längerer Suche wieder besetzt werden.

Beides seien hoch qualifizierte Frauen, an die alle Beteiligten die große Hoffnung knüpften, das lädierte Schiff der Bauverwaltung wieder auf Kurs zu bringen. Und: „Im Grunde ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen und etwas aufzubauen.“

Dies gelte gerade auch deswegen, weil keiner der jetzigen Mitarbeiter für die Beanstandungen verantwortlich sei. Vielmehr handle es sich um ein gut aufgestelltes und lernwilliges Team, das verstanden habe, was nun tun sei, betont Philipp Frank.

Dennoch sei es wichtig, den neuen Amtsleiterinnen die nötige Zeit zur Einarbeitung, zur Formulierung eigener Vorstellungen und Ziele zu geben.

Klare Vorstellungen von der Bauverwaltung der Zukunft

„Wir brauchen dringend mehr Fachlichkeit und Kompetenz an vorderster Front, damit sicher gestellt ist, das Gepflogenheiten beibehalten werden. Einen dritten Bericht dieser Art können wir uns nicht erlauben“, so fasst Frank die generellen Anforderungen an die Spitze der Bauverwaltung zusammen.

Das gelte eben auch für den künftigen Beigeordneten, in dessen Verantwortungsbereich dieses Ressort fällt. Dass die Stadt durchaus aus den Vollen schöpfen kann, schürt bei OB und Gemeinderat gleichermaßen Optimismus: „Wir haben 20 Bewerber. Fünf werden wir in die engere Auswahl nehmen“, schildert Frank.

Als wichtige Maßgabe für die Zukunft gelte insbesondere, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die Zahl der Projekte müsse reduziert werden – denn mit dem Aufgabenvolumen stiegen Druck und Fehleranfälligkeit, zugleich aber auch die Gefahr der Überforderung von Mitarbeitern und damit von Abgängen.

Zugleich müsse aber auch der Mitarbeiter-Förderung und dem Thema Fortbildungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier seien bereits wichtige Grundsteine gelegt werden, so Frank.

„Ich bin mir sicher, dass die gestellten Herausforderungen lösbar sind“, betont der OB. Doch es brauche Zeit und Geduld. Dass der Gemeinderat seine Bereitschaft zur Kooperation deutlich zum Ausdruck bringt, dürfte in dieser Hinsicht als gutes Vorzeichen zu sehen sein.