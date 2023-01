„Viva las Valdshut“ lautet das Fasnachtsmotto 2023 der Narro-Zunft Waldshut. Aus diesem Grund sind die Narren auf der Suche nach dem fehlenden V im W von Waldshut. Inspiriert wurde die Aktion von Medienberichten der Baumarktkette Hornbach. Diese hatte an mehreren Standorten über mutmaßlich gestohlene Buchstaben in ihrem Schriftzug geklagt. 2022 sorgte die Narro-Zunft Waldshut mit der Plakataktion „The Käp“, angelehnt an die Imagekampagne „The Länd“ des Landes Baden-Württemberg, bereits für Aufmerksamkeit.

Auch 2023 veröffentlicht das Zeitungsteam der Narro-Zunft Waldshut die Narrenzeitung „De Geltedrummler“. Die aktuelle Ausgabe nimmt wie jedes Jahr das Stadtgeschehen und Missgeschicke bekannter Persönlichkeit aufs Korn. Die Leser erwarten zudem Gastkommentare, ein Quiz zum Mitraten, eine Fotoleseraktion und vieles mehr. Die Narrenzeitung wird am Samstag, 4. Februar, vor dem Metzgertor in der Waldshuter Kaiserstraße verkauft. Ein Exemplar kostet zwei Euro. Einen Vorgeschmack auf die Zeitung gibt es bei Geltendrummler-TV, das auf dem YouTube-Kanal der Narro-Zunft zu sehen ist.

Die Kappenabende

Nach zwei coronabedingten Online-Formaten kehren die Kappenabende der Narro-Zunft Waldshut am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, auf die Bühne zurück. Die Veranstaltungen finden jeweils ab 20 Uhr in der Grieshaberhalle im Ziegelfeld statt. Die Narro-Zunft verkauft Karten (15 Euro) am Samstag, 4. Februar, vor dem Metzgertor in der Kaiserstraße.