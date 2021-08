Das normalerweise so stolze Waldshuter Heimatfest, die Chilbi, findet auch im August 2021 nur in abgespeckter Form statt. Gleichwohl spannen sich Junggesellen und Alt Waldshut zusammen, um am Sonntag, 15. August, trotz Miniaturfomat mehr Chilbiflair in die Stadt zu bringen, als dies beim coronabedingten Miniaturformat im vergangenen Jahr der Fall war.

Kinderspaß im Stadtgarten

So gibt es im Stadtgarten einen Kindernachmittag und auf dem Hof des Hochrhein-Gymnasiums eine Chilbi-Verlosung. Zu gewinnen gibt es, analog zu 2020, erneut keinen Chilbibock, dafür aber ein Kunstwerk. Dieses Mal geschaffen von Josef Briechle aus Tiengen.

Auf ein Bild mit einem Bock

Die Mitglieder von Alt Waldshut bereiten einen Kindernachmittag im Stadtgarten bei der evangelischen Kirche vor. Ähnlich wie sonst im Festzelt an Chilbi-Montag wird es einen Spieleparcours mit fünf Stationen geben. Auf jeden Teilnehmer, angesprochen sind Kinder im Alter von zweieinhalb bis elf Jahren, wartet am Ende des Parcours ein Chilbi-Beutel, gefüllt mit zehn Dingen rund um die Chilbi, wie die beiden Vorsitzenden von Alt Waldshut, Simone Hofmann und Marion Maier, beim Pressegespräch verraten.

Kreis Waldshut Weiteres Angebot des Landratsamts: Der Impfbus mit dem mobilen Teams macht im August in 25 Kommunen Station Das könnte Sie auch interessieren

Für die jungen Gäste haben die Mitglieder von Alt Waldshut Spiele wie Eierlaufen und Büchsenwerfen vorbereitet. Zudem haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich zum Andenken mit einem echten Schafbock und dem Waldshuter Männle fotografieren lassen. Die Spielstraße ist von 12 bis 14.30 Uhr geöffnet, die Verantwortlichen bitten um eine vorherige Anmeldung, um das Hygienekonzept einhalten zu können. Spontane Besuche sind gleichwohl möglich, allerdings werden dann vor Ort die Kontaktdaten erfasst, schriftlich oder per Luca-App.

Das Chilib-Programm 2021 Samstag, 14. August 18 Uhr Totenehrung beim Kriegerdenkmal in der Bismarckstraße. 18.30 Uhr Stadtjahrzeit auf dem Johannisplatz. Sonntag, 15. August 12 bis 14.30 Uhr Kinderfest im Stadtgarten bei der evangelischen Kirche (Anmeldung: www.jungesellen.de/kinderveranstaltung/). 13 – 18 Uhr Chilbi-Verlosung auf dem Hof des Hochrhein-Gymnasiums (Anmeldung: www.junggesellen.de/events/chilbiverlosung/).

Ein strenges Hygienekonzept gibt es auch für die Chilbi-Verlosung, organisiert von der Junggesellenschaft 1468 Waldshut, die um 13 Uhr auf dem Hof des Hochrhein-Gymnasiums beginnt und um 18 Uhr enden soll, wie Zunftmeister Marc Jacobshagen im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt. Damit zwischen den Gebäuden des Gymnasiums mehr Chilbiflair weht als noch vor einem Jahr, „haben wir das Programm verstärkt“, wie Jacobshagen und sein erster Ladenmeister Andreas Laubis erklären.

Hochrhein Hochwasser: Welche Extremsituationen kann das heimische Tierreich verkraften? Das könnte Sie auch interessieren

Neben der eigentlichen Chilbi-Verlosung, werde es eine zweite Verlosung speziell für Kinder geben. Die Lose werden gratis verteilt; zu gewinnen gibt es für die Jüngeren einen Eintritt im Ravensburger Spieleland, für die Älteren einen Eintritt in den Europark Rust. Den musikalischen Rahmen spannen der Musikzug St. Florian und die Stadtmusik mit kleinen Konzerten. Die Kinder von Alt Waldshut führen Tänze auf.

Tiengener Kunstwerk für Waldshut

Den Höhepunkt bildet eine große Verlosung, für die schon jetzt Lose an Freunde und Gönner der Junggesellen verkauft werden. Auch hier weht ein frischer Wind. Um den Erlös, der wie 2020 wieder an eine caritative Einrichtung gehen soll, zu erhöhen, kosten die Lose zwei statt wie bisher einen Euro. Ziel, so Marc Jacobshagen, sei es, auf diesem Weg mindestens 2000 Euro zu erwirtschaften. Ermittelt wird der Gewinner, wie aus unzähligen Aufführungen im Chilbizelt bekannt, mittels Laterne, Schnur, Glas und Kerze.

Gaiß-Waldkirch Seltene Drillingsgeburt: Eine Kuh auf dem Schulz-Hof in Waldkirch bringt gleich drei Kälber zur Welt Das könnte Sie auch interessieren

Steht die Losnummer fest, gibt es zwei Gewinner. Eine soziale Einrichtung, die sich vermutlich über mehr als 2000 Euro freuen darf (jeder Loskäufer darf den Lospreis gerne nach oben aufrunden) und natürlich den Gewinner selbst. Auf ihn wartet ein Kunstwerk, das Josef Briechle geschaffen hat. Jacobshagen: „Toll, ein Künstler aus Tiengen gestaltet ein Bild für die Waldshuter Chilbi.“

Gemeinsam für ein Chilbi-Erlebnis

Schon ein wenig stolz sind die Junggesellen und die Vertreter von Alt Waldshut, dass sie sich gemeinsam um den Chilbi-Sonntag kümmern und den Besuchern so ein schönes Chilbi-Erlebnis ermöglichen wollen. Marion Maier und Simone Hofmann von Alt Waldshut: „So wie es dieses Jahr läuft, das gab es noch nie. Die Energie kommt aus unseren beiden Vereinen.“