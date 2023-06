Ein ganz besonderes Bild bot sich am vergangenen Samstag in der Waldshuter Innenstadt. Während die Sonne langsam hinter dem unteren Tor unterging und die sommerlichen Temperaturen lauer wurden, schallte aus allen Richtungen Musik durch die Kaiserstraße. Urlaubsfeeling direkt in Waldshut.

Die Churchville Gang spielte Rockabilly und Rock‘n‘Roll im Herr Lehmann. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

Nach vier Jahren Pause fand endlich wieder die beliebte Waldshuter Musiknacht statt. In der ganzen Innenstadt nahmen insgesamt elf Lokale teil, in denen nahezu jede Musikrichtung vertreten war. „Wir freuen uns einfach, dass wieder etwas los ist!“, schildern zwei Besucherinnen, die vor der Bar Journal stehen und der Musik von Michel & Friend lauschen.

Mulato Group heizten mit Latin-Pop im Eiscafé Mona Lisa ein. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

Die Wege zwischen den Eventlocations waren alle kurz und luden zum Flanieren ein. Zum Mona Lisa Eiscafé, in dem die Mulato Group mit Latin-Pop einheizte, war es nur ein kurzer Gang. In der Casablanca Piano Bar gab es stilechten Piano-Pop von Jake Kay & Angela Rosa.

Blues-Fans lauschen begeistert der Andy-Egert-Band unter Palmen im Wallgraben. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

Am gegenüberliegenden Ende der Kaiserstraße bot das Oscars Cafe mit DJ Franco stimmungsvolle RnB Tanzmusik, in der Gaststube vom Rheinischer Hof begeisterte Nico Kaiser mit vielen Acoustic Hits und draußen vorm „Sääli“ konnte man dem San-Fernando-Trio lauschen.

Nico Kaiser spielte Acoustic-Hits in der Gaststube vom „Rheinischen Hof“. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

In der Calypso Bar gab es Folkrock von Big Balou und ein kurzes Schlendern weiter konnte man in den gefühlvollen Bluesklängen der Andy Egert Band versinken. Rockiger ging es dann anderenorts zu.

Das San-Fernando-Trio sorgte im Sääli des Gasthauses „Rheinischer Hof“ für Stimmung. | Bild: Marie-Christin Spitznagel

Im Herr Lehmann spielte die Chuchville Gang Rockabilly, im Irish Pub Torre Antica gab es passend Pub-Klassiker und im Bistro New York spielte die Band Recover Classic-Rock.

Dank eines Shuttle-Service konnten Besucher bequem und kostenfrei in die Waldshuter Innenstadt reisen, ein Angebot, das von vielen angenommen wurde. So konnte man sich auch die lästige Parkplatzsuche sparen, wahrscheinlich trug auch das zu der entspannten Stimmung bei!