Waldshut-Tiengen hält Aktivitäten für jedes Wetter bereit. Es gibt Freizeitspaß für die ganze Familie und jedes Publikum. Mit diesen 20 Tipps kommt rund ums Jahr keine Langeweile auf.

Bild: Schönlein, Ute

Bei Sonnenschein

1. Geschick und Taktik

Auf zwei 18-Loch-Anlagen in der Schmittenau können Minigolf-Freunde die Schläger schwingen und dabei Bälle einlochen. Informationen unter www.minigolf-waldshut.de.

Die Minigolfanlage in der Waldshuter Schmittenau lockt mit zwei 18-Loch-Plätzen. Minigolf | Bild: Sira Huwiler-Flamm

2. Weitsicht genießen

Der Vitibuck ist Tiengens Hausberg. Mit seinem 30 Meter hohen Holzturm und einem Spielplatz lädt er zu Fernsichten über die Altstadt und Picknick-Nachmittagen in der Natur ein.

Einen Rundumblick haben die Besucher vom Vitibuckturm aus. | Bild: Ursula Freudig

3. Skulpturen aus Pappeln

Beginnend am Campingplatz in der Schmittenau kann man an der Rheinpromenade sieben Skulpturen entdecken, die aus Pappeln entstanden, die 2015 gefällt werden mussten.

Der Apfel von Bildhauer Fritz Willl, hier fotografiert nach dem Entstehen 2015, zählt zu den sieben Pappel-Skulpturen am Waldshuter Rheinufer. | Bild: Helmut Gerard

4. Besuch in der Steinzeit

Mit einem Spaziergang an der Wutach kann man den Besuch des Langen Steines verbinden. Der 5,92 Meter hohe Menhir wurde in der Jungsteinzeit vor über 4000 Jahren hier aufgestellt. Informationen unter www.schwarzwald-tourismus.info.

Der Lange Stein in Tiengen. | Bild: Gerhard Schuhmacher

5. Rehe und Wildschweine besuchen

Das Wildgehege oberhalb von Waldshut ist rund ums Jahr einen Besuch wert. Rehe, Wildschweine, Ziegen und Hasen können bestaunt werden. Dazu gibt es einen Spielplatz samt Kiosk. Informationen unter www.wildgehege-waldshut.de.

Im Wilgehege oberhalb von Waldshut gibt es jede Menge Ziegen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

6. Die Innenstädte entdecken

Historische Rundwege auf eigene Faust erkunden können Interessierte in den Innenstädten von Waldshut und Tiengen. Auf 60 Tafeln, die mit QR-Codes ausgestattet sind, gibt es Infos zu historischen Gebäuden. Zudem bietet die Tourist-Info Stadtführungen. Informationen unter www.waldshut-tiengen-stadtfuehrungen.de.

Thomas Völk führt als Nachtwächter Josef durch die Altstadt von Waldshut. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

7. Wandern auf Erlebnispfaden

Zwei Erlebnispfade locken in den Waldshuter Stadtwald: Der 1,7 Kilometer lange Eibenwald-Pfad widmet sich mit Infotafeln den rund 400 Eiben, die den größten Eibenbestand Süddeutschlands bilden. Auf dem 1,3 Kilometer langen Klimawandelpfad ist Mitmachen angesagt: Nicht nur CO₂-Wippe und Extremwetter-Glücksrad laden zum Sehen, Spüren und Auszuprobieren ein.

Klimawandelpfad und Trimm-Dich-Pfad beginnen beide gegenüber des ESV-Sportplatzes auf dem Waldshuter Mühleberg. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

8. Abtauchen im Freibad

Gleich zwei frisch sanierte Freibäder hat die Doppelstadt zu bieten. Das Tiengener Bad liegt in der Badstraße, das Waldshuter direkt am Rhein. In den kalten Monaten kann man zudem im Hallenbad im Gebäude der Stadthalle Waldshut Bahnen ziehen und saunieren. Informationen unter https://vitalwerk-wt.de.

Abkühlung gibt es in den Waldshut-Tiengener Freibädern, wie hier in Waldshut. | Bild: Cosima Füchsel

9. Fit halten auf dem Trimm-Dich-Pfad

Der Pfad in Tiengen führt durch den Bürgerwald und bietet verschiedene Fitnessstationen. Der Waldsportpfad Mühleberg beginnt wie der Klimawandelpfad gegenüber des ESV-Sportplatzes und hält ebenfalls sportlicher Herausforderungen bereit.

10. Auf dem Rhein schippern

Die Rheinfähre verkehrt von April bis Oktober (außer dienstags) stündlich zwischen Waldshut und Full. Nachmittags gibt es Rundfahrten und regelmäßig kulinarische Erlebnisfahrten. Informationen unter www.stadtwerke-wt.de/de/erlebniswerk.

Die Rheinfähre in Waldshut ist heute ein beliebtes Ausflugsboot. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Bei Schmuddelwetter

1. Klettern in der Boulderhalle

Die Boulderhalle Hotzenblock bietet auf rund 300 Quadratmetern Kletterspaß in Tiengen. Ab 14 Jahren darf alleine gebouldert werden. Informationen unter www.hotzenblock.de.

Hier kann geklettert werden: Stefanie Brust (Inhaberin) und Sven Nowak (Gastrochef) von der Boulderhalle Hotzenblock in Tiengen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

2. Schnelle Kurven auf der Kartbahn

Die Kartbahn in Waldshuter verspricht rasanten Fahrspaß auf 310 Metern. Kinder können einen Junior-Führerschein machen. Informationen unter www.kartbahn-waldshut.dewww.kartbahn-waldshut.de.

3. Kunst und Geschichte im Schloss

Das Schloss in Tiengen beheimatet gleich mehrere Ausstellungen: Das Klettgau-Heimatmuseum beschäftigt sich mit der bunten Geschichte von Tiengen. In den Schwarzenbergsälen gibt es eine Kaminski-Schau und wechselnde Sonderausstellungen (Infos: www.freundeschlosstiengen.de).

Das Schloss in Tiengen beheimatet mehrere Ausstellungen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

4. Lasertag in der Bleiche

Auf rund 300 Quadratmetern können Besucher ab zehn Jahren im Lasertag-Parcour gegeneinander antreten oder mit Virtual-Reality-Brillen ausgestattet Gamingspaß erleben. Informationen unter https://lasermaxx-waldshut.de.

5. Bowling im Kaitle

Auf 14 Bahnen kann die ganze Familie hier mit bunten Kugeln Pins umfegen und auf den großen Strike hoffen. Informationen unter www.kingpin-waldshut.de.

Im Kaitle kann man bei jedem Wetter bunte Kugeln über die Bowlingbahn fegen. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

6. Filme auf großer Leinwand

Ein Kino mit zwei Sälen zeigt in Waldshut Blockbuster – Action- und Romantik-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie kleine Film-Liebhaber. Informationen unter https://albrecht-kino.de.

7. Billiard oder Darts spielen

Billiard oder Darts bieten verschiedene Bars und Kneipen der Doppelstadt – zu den größten gehört die Matrix-Billardhalle in Tiengen.

8. Die Kunst der Stadt entdecken

Die Artothek in Waldshut zeigt nicht nur wechselnde Kunst-, Foto- und Skulpturenausstellungen aus dem städtischen Bestand – die rund 300 Kunstwerke können auch ausgeliehen werden (Dienstags von 10 bis 12 Uhr, saamstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr).

In der Artothek Waldshut finden regelmäßig wechselnde Ausstellung statt, hier sind Werke von Ralph Schulz aus Waldshut zu sehen. | Bild: Cosima Füchsel

9. Sport in der Halle

Indoor-Sport wie Fußball und Tennis in der Halle zur Stundenmiete bietet nicht nur die Sport Arena im Gewerbepark Hochrhein, sondern auch die Tennishalle in der Badstraße in Tiengen.

10. Das Heimatmuseum erkunden

Die Alte Metzig bietet neben dem Waldshuter Heimatmuseum noch bis 24. September die Sonderausstellung „Textile Handarbeiten“, die textile Unikate zeigt und Einblicke in die Textilgeschichte bietet.

Die Sonderausstellung in der Alten Metzig zeigt aktuell die Geschichte des „Textilen Handwerks“ in Waldshut. Die Trachten von Alt Waldshut sind aufwändig bestickte Unikate. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

