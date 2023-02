Die ersten Wohncontainer in der Tiengener Badstraße sollen voraussichtlich im April bezogen werden. „Die Anlage soll in mehreren Schritten ab März errichtet werden“, bestätigen Tobias Herrmann, Pressesprecher des Landratsamts Waldshut, und Ralph Albrecht, Ordnungsamtsleiter Waldshut-Tiengen auf Nachfrage.

Schon in den Jahren 2016 bis 2020 hatte der Landkreis das Grundstück in der Badstraße temporär für eine solche Lösung zur Verfügung gestellt. Wegen der aktuell hohen Zahlen Asylsuchender im Landkreis soll das auch in diesem Jahr wieder passieren.

Wohnraum auf Zeit

Herrmann erklärt: „Generell sind Container immer eine zeitweilige Unterbringungsmöglichkeit. Soweit kein Bedarf mehr besteht, können sie auch wieder abgebaut werden.“ Der Landkreis errichtet die Wohnanlage in Abstimmung mit der Stadt Waldshut-Tiengen. Die Container sollen später Platz für rund 300 Asylsuchende bieten.

Dieses Bild entstand während der Flüchtlingskrise 2016: In der Tiengener Badstraße wurden Container aufgestellt. | Bild: Susann Klatt-D'Souza

Momentan plane die Verwaltung den Aufbau der Wohnanlage mit den beteiligten Unternehmen. „Der technische Aufbau und die Versorgung der Container mit Strom und Wasser schließt eine Vielzahl von Maßnahmen ein“, so der Pressesprecher.