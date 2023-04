Mehr als nur Schokolade – das bietet die Firma Günthart in Hohentengen. Doch neben den Mitarbeitern haben sonst nur wenige Menschen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und da ist so einiges los.

Es wird nämlich nicht nur Schokolade zum Osterhasen und zu Ostereiern gegossen, sondern vor allem wird allerlei Dekoration für Kuchen und Torten wie Marzipan-Figuren, Glitzerstaub und Zuckerperlen auf rund 40.000 Quadratmetern Betriebsgelände produziert. Insgesamt stellt Günthart rund 1500 Produkte her.

Welche das sind und wie die Produkte und das Design entwickelt werden, können 14 SÜDKURIER-Leser am Dienstag, 18. April, sehen. Denn da öffnet der SÜDKURIER die Türen des Süßwaren-Dekor-Herstellers ab 9.30 Uhr. Nach einer Begrüßung führt Betriebsleiter Thorsten Walz, der schon seit 28 Jahren bei Günthart arbeitet, über das Betriebsgelände. Er zeigt, wie Schokolade gegossen wird und Blumendekore wie Marzipan-Blumen und Streudekore sowie Zuckerfiguren entstehen. Ende der exklusiven Führung wird gegen 12 Uhr sein.

1500 Mitarbeiter arbeiten weltweit in zehn Ländern

Betriebsleiter Thorsten Walz zeigt außerdem, wie es die Firma schafft, so viele verschiedene Produkte herzustellen – und verrät, welche Produkte besonders gut bei den Kunden ankommen. Er gibt Einblicke, was das Besondere an dem familiengeführten Unternehmen mit Standorten in zehn Ländern und 1500 Mitarbeitern ist, und wie die Ideen des Betriebes entwickelt werden. Walz: „Ich freue mich sehr, dass Günthart den SÜDKURIER-Lesern diesen einmaligen Blick hinter die Kulissen von einem der größten Arbeitgeber in Hohentengen ermöglicht und freue mich auf den Austausch mit den Besuchern.“

Also, wenn Sie, liebe Leser und Naschkatzen, nichts vorhaben, dann nehmen Sie einfach an der Kartenverlosung teil und verschaffen Sie sich die Chance auf das exklusive Kennenlernen des heimischen Unternehmens, das jährlich 90 Tonnen Vollmilchschokolade, 50 Tonnen weiße Kuvertüre und 40 Tonnen dunkle Schokolade sowie 100 Tonnen Zucker für Dekor-Schilder verarbeitet.

Die Firma Günthart Seit knapp 80 Jahren hat Günthart als Familienunternehmen den Markt für essbare Dekorartikel und Süßwarenspezialitäten aufgebaut und weltweit Qualitätsmaßstäbe gesetzt. 1946 eröffnete Ernst Günthart in einer Garage in Niederhasli in der Schweiz seinen ersten Betrieb. 1956 wurde der Firmensitz aus betriebs- und zollwirtschaftlichen Gründen nach Hohentengen verlegt. Heute zählt der Betrieb zu den international führenden Unternehmen der Süßwaren-Dekor-Branche. „Durch die Verwendung bester Zutaten und aufwendige Produktionsprozesse bei der Herstellung unserer süßen Dekore und Geschenkartikel bieten wir Bäckereien, Konditoreien und dem Handel qualitativ hochwertige Produkte für jede Gelegenheit und jede Saison“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. So fertigt Günthart seine Produkte beispielsweise aus Kuvertüren und Füllungen von Barry Callbeut und Lübecker Marzipan.

