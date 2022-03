Hochrhein vor 5 Stunden

Biete Arbeitsplatz und Mietvertrag: Firmen wollen mit Betriebswohnungen Anreize schaffen

Kehrt der Trend zu Werkswohnungen zurück? Auf dem Gesundheitscampus in Bad Säckingen sind Appartements für Mitarbeiter geplant und auch die Firma Günthart will am Standort Hohentengen 18 Wohnungen bauen.