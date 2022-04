Waldshut-Tiengen vor 6 Stunden

Hier wird Brauchtum gelebt: Klettgauer Heimattracht Tiengen ehrt Eberhard Schulz

Seit 50 Jahren engagiert sich Eberhard Schulz im Verein. Dafür wurde er nun geehrt. Teilnahmen am Schwyzertag, am Rosenfest, Stadtfest in Löffingen, an der Chilbi und an der Landesgartenschau in Neuenburg sind geplant.