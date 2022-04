von Alfred Scheuble

Aufbruchstimmung herrscht jetzt auch bei den Aktiven des Männerchores Gurtweil. So jedenfalls war es während der Hauptversammlung zu erkennen, als die 19 Sänger mit ihrem wiedergewählten Vorsitzenden Gerhard Hentzel die Eckdaten für das begonnen Jubiläumsjahr festlegten. Und die Dirigentin Birgit Rogg freute sich vor allem darüber, dass trotz Corona im vergangenen Jahr keine Sänger ausgeschieden sind.

Im Mittelpunkt der harmonisch verlaufenen Versammlung stand vor allem das Thema Mitgliederwerbung. Mit der Zielvorgabe „23 in 23“, die vom Vorstandsmitglied Alois Jordan entworfen wurde, will der Männerchor bis zum Jahre 2023 neue Sänger anwerben, um dann wenigstens 23 Mitglieder zu haben. „Eine tolle Idee“, sagte ein Sänger und machte Mut für das Vorhaben. Ein kleines Arbeitsteam wird nun in den nächsten Wochen die Vorbereitungen für die Werbeaktion treffen.

Rückblickend auf das „Rumpfjahr 2021“, in dem lediglich zehn Proben, aber keine Auftritte möglich waren, sagte der Vorsitzende, „dass trotz eines vollen Terminkalenders gesanglich und kulturell Stillstand war“. Erfreut zeigte er sich ebenfalls darüber, „dass wir noch alle Sänger an Bord haben.“ Er ergänzte aber: „Wir brauchen dringend neue Sänger, um mittelfristig Auftritte in der Öffentlichkeit leisten zu können.“

Das sind die Sänger des Männerchores Gurtweil und die wiedergewählten Vorstandsmitglieder (sitzend von links) Joachim Jehle (Beisitzer), Otmar Schmid (Kassierer), Walter Scheffel (stellvertretender Vorsitzender), Gerhard Hentzel (Vorsitzender), Birgit Rogg (Dirigentin) und Alfred Scheuble (Schriftführer). | Bild: Alfred Scheuble

Der von Otmar Schmid vorgelegte Kassenbericht schloss trotz eines gestiegenen Spendenaufkommens mit einem knapp vierstelligen Minusbetrag ab. Vor allem der erneute Ausfall der über Jahre hinweg erfolgreichen Oldie-Night hinterlässt schmerzliche Spuren in der Vereinskasse. Sehr zügig und erfolgreich verlief die Wahl der Vorstandsmitglieder. Alle bisherigen Mandatsträger wurden jeweils einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender Gerhard Hentzel, Stellvertreter Walter Scheffel, Kassierer Otmar Schmid, Schriftführer Alfred Scheuble sowie die beiden Beisitzer Alois Jordan und Joachim Jehle.

Mit Blick auf das laufende Jubiläumsjahr steht vor allem das Jahreskonzert am 12. November im Fokus. Als Besonderheit erwähnte der Vorsitzende den MCG-Jubiläumsbrand, ein 40-prozentiger Schnaps, der die beschenkten Mitglieder immer mal wieder „inspirieren“ soll. Mit der Aufforderung „Wir ziehen wieder alle an einem Strang“ beendete Hentzel die Hauptversammlung und wies auf das Jubiläumsmotto hin: „Männerchor Gurtweil, 100 Jahre, aber noch lange kein alter Hut“.