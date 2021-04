von Manfred Dinort

Trotz der Corona-Pandemie wurde oder wird in allen Waldshuter Ortsteilen eine Dorfputzete durchgeführt, in Oberalpfen, Indlekofen, Eschbach, Gaiß-Waldkirch und in Schmitzingen. Allerdings in kleinen Abteilungen, in der Regel im Familienkreis, um die Corona-Vorgaben besser einhalten zu können.

In Oberalpfen konzentrierte sich die Putzaktion auf die Straßenränder entlang der Kreisstraße, der B 500, der Kohlstraße, auf die Bereiche an der Feldkapelle und am „Zahnkäppele“ und auf die Bachläufe. Im Dorf wurde über mehrere Tage ein Container aufgestellt, der am Ende prall gefüllt war.

Gerappelt voll war dieser Container nach einer erfolgreich durchgeführten Putzaktion in Oberalpfen. | Bild: Manfred Dinort

Ortsvorsteher Armin Arzner äußerte sich zufrieden über den Verlauf der Aktion. In Eschbach läuft die Putzaktion alljährlich unter dem Sammelbegriff „Unser Dorf“. Da die Aktion im vergangenen Jahr ausgefallen war, sollte sie in diesem Jahr, so hatte Ortsvorsteher Matthias Schupp in der letzten Sitzung des Ortschaftsrates vorgeschlagen, unbedingt wieder durchgeführt werden, allerdings in Kleingruppen und in Form der Eigeninitiative.

Zu den Eschbacher Brennpunkten zählen die Wanderwege und der Bereich am Wasserschloss. Die Teilnehmer konnten sich anmelden, um sich einen Bereich zuweisen zu lassen. Die Sammlung fand bereits in der vergangenen Woche statt.

Auch in Indlekofen entschied sich der Ortschaftsrat für eine Sammelaktion in Kleingruppen. Zuvor müssten aber die Bereiche abgesprochen und aufgeteilt werden. Ingrid Wildförster erklärte sich bereit, die Organisation zu übernehmen und Infoblätter an die Haushalte zu verteilen. Ortsvorsteher Stefan Senn stellte für die Teilnehmer eine kleine Belohnung in Aussicht. In Frage käme hier die Woche vom 19. bis 25. April.

Martina Welte und Sohn Janis nahmen mit ihrem Hund an der Dorfputzete in Oberalpfen teil. | Bild: privat

Als Müll-Brennpunkte gelten in Indlekofen die Bereiche am Wasserfall und auf dem Hungerberg. In Schmitzingen fand die Aktion bereits Ende März statt. „Die Beteiligung war gut“, so berichtete Daniel Eschbach, Sohn des Ortsvorstehers Lorenz Eschbach. Ein Container wurde aufgestellt, die Sammlung fand im engsten Personenkreis statt. Auch in Gaiß-Waldkirch ist eine Putzaktion geplant, die demnächst, so teilte Ortsvorsteher Torsten Basler auf unsere Anfrage mit, über die Bühne gehen soll.