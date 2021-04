von SK

Corona-Infektionen im Krankenhaus beschäftigen derzeit die Kliniken des Landkreises Lörrach in Rheinfelden: Bei Reihentestungen von Mitarbeitern und Patienten wurden bis Dienstag, 13. April, acht weitere Corona-Infektionen entdeckt. In einer Mitteilung der Kreikliniken heißt es: „Obwohl die zunächst festgestellten positiven Befunde unabhängig voneinander zu sein schienen, hatten die Kliniken des Landkreises Lörrach vorsorglich und schnell weitreichende Maßnahmen eingeleitet.“ So seien etwa umfangreiche Testungen durchgeführt und die betroffenen Patienten zur weiteren Betreuung umgehend auf die Isolierstation verlegt worden. Außerdem gelte ein Aufnahmestopp für die Station Adelberg, auf der die ersten drei Patientenfälle aufgetreten waren.

Wie viele positive Corona-Testergebnisse liegen vor?

Im Rahmen der weiteren Testungen seien bislang weitere fünf Patienten und fünf Mitarbeitende positiv getestet worden. „Damit erhöht sich Zahl der insgesamt betroffenen Patienten und Mitarbeitenden auf jeweils acht“, heißt es in der Mitteilung. Sechs der Patienten hätten sich auf der Station Adelberg befunden gehabt, so dass die Infektionen hier als Ausbruch gewertet werden würden. Ob zwischen den weiteren Infektionen Zusammenhänge bestünden, lasse sich nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, sei jedoch aufgrund der Hygienemaßnahmen und nach Rekonstruktion der Kontakte untereinander nicht wahrscheinlich. Besonders tragisch: „Unter den im weiteren Verlauf als Covid-positiv identifizierten, asymptomatischen Patienten befand sich auch eine Person, die für die Betreuung während der letzten Tage ihres Lebens ins Krankenhaus gebracht worden war und inzwischen dort verstorben ist.“

Gab es bereits Infektionen in Krankenhäusern im Kreis Lörrach?

Für die Kliniken des Landkreises Lörrach ist es nicht der erste Infektionsausbruch: In der zweiten Corona-Welle ab Herbst 2020 war es zu zwei Ausbruchsgeschehen innerhalb des Lörracher Krankenhauses gekommen. 24 Patienten, die bei Aufnahme negativ auf Corona getestet worden waren, starben in der Folge in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Dabei ging es um sogenannte nosokomiale, also mutmaßlich im Krankenhaus erworbene Infektionen von mindestens zwei Personen, die in einem zeitlichen Zusammenhang stehen.

Wie geht es nun weiter?

„Wie beim ersten Verdachtsmoment für einen Infektionsausbruch üblich, sind die durchgeführten Maßnahmen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, welches das Ausbruchsgeschehen eng betreut“, heißt es in der Mitteilung. Weitere Testungen bei Patienten und Mitarbeitenden seien angeordnet worden, auch würden sämtliche Patienten weiterhin sehr sorgfältig auf eventuelle Krankheitssymptome im Zusammenhang mit Covid-19 beobachtet. Details über das Sicherheitskonzept der Lörracher Kreiskliniken können Sie hier nachlesen.

„Ganz grundsätzlich sind Corona-Tests immer ein Baustein einer Gesamtstrategie zur Vorbeugung von Infektionen“ berichtet Bernhard Hoch, Geschäftsführer Medizin. Bei einem konkreten Anhaltspunkt, wie hier in Rheinfelden, seien sie aber auch das Mittel der Wahl, welches man gezielt und flächendeckend einsetze, um eventuelle weitere Virusträger zu identifizieren und so eine weitere Verbreitung zu unterbinden, so der Mediziner weiter.