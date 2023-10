Im Netzgebiet der Stadtwerke Waldshut-Tiengen ist am Samstagabend, 7. Oktober, gegen 18.50 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen waren das Gebiet Tiengen Ost sowie die Ortsteile Gurtweil, Breitenfeld, Detzeln, Krenkingen, Aichen und Witznau.

„Grund für die Störung war ein Defekt an einer Mittelspannungsmuffe in Breitenfeld“, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. „Dieser Defekt hat eine Kettenreaktion ausgelöst und zwei weitere Muffen in Tiengen und Gurtweil beschädigt, was dann zum eigentlichen Stromausfall führte.“ Eine Muffe ist in der Installationstechnik ein Bauelement zur unterbrechungsfreien Verbindung zweier Rohre oder Kabel.

Das hat sich genau zugetragen

Ein Erstdefekt auf einer Phase im Mittelspannungsnetz werde vom Verbraucher zunächst nicht wahrgenommen. Allerdings erhöhe sich als Folge im gesamten Mittelspannungsnetz die Spannung auf die nicht betroffenen Phasen. Und genau das kann dann zur Folge haben, dass andere Muffen im gesamten Netzgebiet in Mitleidenschaft gezogen werden. Im schlechtesten Fall entsteht dort ebenfalls ein Schaden, so lautet die Erklärung in der Mitteilung.

„Aufgrund dieser Ereignisse schalteten dann im Umspannwerk und in unseren Schalthäusern am 7. Oktober die Schutzeinrichtungen ab, was dann zum Stromausfall führte. Die Mitarbeiter arbeiteten mit Hochdruck an der Störungsbehebung und konnten die betroffenen Gebiete Stück für Stück wieder mit Strom versorgen.“ Gegen 22.30 Uhr seien dann alle Kunden wieder mit Strom versorgt gewesen.

Keinen Einfluss auf private Hausnetze

Mehrere Mitarbeiter seien am Samstag bis weit nach Mitternacht unterwegs gewesen und hätten auch am Folgetag weitere Reparaturen ausgeführt. Einfluss auf die privaten Hausnetze habe ein solcher Vorfall erstmal nicht. „Erst beim Wiedereinschalten der Stromversorgung kann es vereinzelt vorkommen, dass ältere elektronische Geräte dem Einschaltstrom nicht standhalten“, heißt es in von Seiten der Stadtwerke.