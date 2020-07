von von Susann Duygu-D'Souza

In der Waldshuter Innenstadt gibt es zahlreiche Friseurgeschäfte. Dabei ist für fast jeden Geldbeutel etwas dabei: Da gibt es die Cut and Go-Geschäfte, bei denen es einen Haarschnitt für gerade einmal rund zehn Euro gibt. Dann gibt es aber auch die Salons, die etwas hochpreisiger sind und ein Herrenhaarschnitt auch schon mal über 40 Euro kosten kann. Dazwischen reihen sich einige Friseurbetriebe in der goldenen Mitte ein.

Seit einigen Jahren haben auch immer mehr sogenannte Barber-Shops in der Stadt eröffnet, die sowohl auf das Kopf- als auch auf das Barthaar und sämtliche andere Gesichtsbehaarung spezialisiert sind. Da werden mit Feuer unliebsame Ohren- und Nasenhaare entfernt oder es wird gewachst, bis kein Härchen mehr zu finden ist. Bei einem morgendlichen Spaziergang durch die Waldshuter Innenstadt war sogar jüngst eine Katze zu sehen, die es sich auf einer Bank vor einem dieser Barber-Shops gemütlich gemacht hat. Allerdings hat diese sich bei der Vielzahl an Geschäften wohl bei ihrer Auswahl geirrt. Denn auch für Katzen und Hunde gibt es spezielle Salons, wo die Tiere wieder hübsch gemacht werden. Obwohl diese in der Regel allerdings eher auf den besten Freund des Menschen abzielen. So gibt es in Tiengen beispielsweise einen Betrieb, in dem eine Fachkraft Hunden nicht nur das Fell schneidet, sondern sie auch badet, ihre Ohren reinigt und die Krallen stutzt.

Für Katzen fällt das Angebot laut Google etwas geringer aus. Aber in diesem Fall ist auf unsere Schweizer Nachbarn verlass. Dort gibt es nämlich einen Salon, der Katzen wieder auf Vordermann bringen will. Die Besitzerin verspricht, dass auch Tiere, die sonst eher eine Abneigung Wasser gegenüber haben, mit der richtigen Behandlung alles über sich ergehen lassen. Allerdings hat das auch seinen Preis: Eine Wellness-Behandlung kostet dort stolze 171 Schweizer Franken. Inbegriffen sind Krallenspitzen schneiden, Augen- und Ohrenpflege, Baden, Föhnen, Kämmen und kleine Verknotungen entfernen. Wer das Geld für sein Tier nicht berappen will, der muss weiter auf die Katzenwäsche vertrauen. Denn in der Regel sind Katzen sehr reinliche Tiere, die ihre Körperpflege auch selber sehr gut im Griff haben.