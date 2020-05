von Susann Duygu-D'Souza

Strähnchen, Spitzen schneiden oder Ansatz färben: Bei vielen der Friseurbetriebe in Waldshut-Tiengen herrscht seit der Wiedereröffnung der Geschäfte nach wochenlanger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie reger Betrieb. Das weiß Marcel Obert, Obermeister der Friseur- und Kosmetik-Innung Bad Säckingen-Waldshut. „Auch wir sind über Wochen ausgebucht“, sagt Obert, der in Waldshut das Friseurgeschäft MO7 betreibt. Auch bei Katrin Hoffmann, Inhaberin des Friseurbetriebes Headline in Tiengen, ist der Mai komplett ausgebucht. Doch wegen der verschärften Hygienemaßnahmen können derzeit nicht so viele Kunden betreut werden wie vor der Corona-Krise. „Das bedeutet für viele von uns, dass wir weniger Einnahmen haben“, erläutert Obert.

Im Salon Headline in Tiengen ist jeder zweite Stuhl mit dem Schild „closed“ – also geschlossen – versehen. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Im Friseurgeschäft Headline ist beispielsweise jeder zweite Stuhl mit einem Schild, auf dem „closed“ also „geschlossen“ steht, abgesperrt, um den Abstand zwischen den einzelnen Kunden und Friseuren zu gewährleisten. Zudem darf nur ein Kunde pro Friseur behandelt werden. Katrin Hoffmann erklärt: „Vor der Krise war es üblich, dass ein Friseur auch mal mehrere Kunden gleichzeitig hatte. Wenn die Farbe bei dem einem einwirkt, konnten wir einem anderen in der Zeit beispielsweise die Haare schneiden.“ Das sei jetzt nicht mehr möglich. Geändert habe sich laut Marcel Obert auch, dass jedem Kunden die Haare gewaschen werden müssen, weil derzeit noch nicht ausgeschlossen werden kann, ob Corona-Viren sich möglicherweise an Haaren anlagern. Trockenhaarschnitte seien derzeit deshalb nicht mehr erlaubt. Verboten ist auch, dass sich Kunden die Haare selber föhnen. „Das darf jetzt nur noch der Friseur“, weiß Obert.

Friseurin Daniela Gabriel beim Strähnchen Färben einer Kundin mit Maske im Salon MO7. Nach jeder Behandlung muss der Arbeitsplatz samt Werkzeug desinfiziert werden. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Auch für die Kunden hat sich Einiges beim Friseurbesuch verändert: Termine müssen vorab telefonisch vereinbart werden. Ein spontaner Besuch ist momentan nicht möglich. Personen, die der Risikogruppe angehören, bekämen beispielsweise im Salon Headline außerhalb der Öffnungszeiten Termine: „So befinden sich nie viele Menschen in unserem Salon“, sagt Hoffmann. Geschlossen bleiben müssen derzeit auch die Wartebereiche für die Kunden in den Salons. Zudem sollen Gespräche zwischen Kunden und Mitarbeitern auf ein Minimum begrenzt werden. Sobald Männer und Frauen einen Salon betreten, müssen als erstes Hände desinfiziert und ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt werden. Hat ein Kunde keinen dabei, stellen viele Betriebe eine Maske zum Einkaufspreis zur Verfügung. Für eine junge Frau, die sich Strähnen im Geschäft von Marcel Obert färben lässt, ist das kein Problem: „Ich arbeite im Krankenhaus in Waldshut, deshalb bin ich daran gewöhnt, eh immer eine Maske zu tragen.“

Am Schaufenster des Salons Headline wird Kunden auf einen Blick gezeigt, was erlaubt ist und was nicht. | Bild: privat

Eine Maske müssen aber nicht nur die Kunden selber tragen, sondern auch die Friseure. „Wir haben deshalb einen Schichtbetrieb eingeführt, damit niemand die Maske acht oder zehn Stunden tragen muss“, sagt Marcel Obert. Bei Katrin Hoffmann hätten sich die meisten Mitarbeiter mittlerweile daran gewöhnt. „Am Anfang war es schon sehr ungewohnt, die Masken zu tragen. Mittlerweile gehört das zur Routine. Wir lutschen beispielsweise auch ein Bonbon, um keinen zu trockenen Mund zu bekommen.“ Allerdings haben Katrin Hoffmann und ihr Team festgestellt, dass der Mundschutz bei vielen als schönes Accessoires dienen soll, „allerdings sind die für uns Friseure sehr ungeeignet“. Sie erklärt: „Meistens sind die Gummis viel zu kurz, und da wir gerade bei Kurzhaarschnitten dieses Gummi vom Ohr wegnehmen, sollte bei uns jeder besser einen Einmal-Mund-Schutz tragen.“

Marcel Obert an der Hygienestation in seinem Salon MO7 in Waldshut: Jeder Kunde muss seine Hände desinfizieren und eine Maske tragen. Hat ein Kunde seine Maske vergessen, kann er eine im Geschäft zum Einkaufspreis erwerben. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Seit wenigen Tagen dürfen auch wieder Zeitschriften ausgelegt werden, Getränke dürfen bisher immer noch nicht an die Kunden ausgegeben werden. (Stand Donnerstag, 14. Mai). „Die müssen sie leider derzeit selbst mitbringen“, sagt Katrin Hoffmann. Weil der Aufwand für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen hoch ist, erheben einige Geschäfte eine Gebühr, die Kunden zahlen müssen. Bei Marcel Obert sind es drei Euro. „Bisher haben die Kunden volles Verständnis dafür, weil sie sehen, welchen Aufwand wir betreiben müssen.“ Katrin Hoffmann hat sich gegen eine Gebühr entschieden. Eine generelle Preiserhöhung bei den Leistungen gebe es in beiden Geschäften aufgrund der Corona-Krise nicht.