Volles Städtle, gute Laune und viel zu sehen, genießen und erleben – so könnte der Sonntag in Tiengen in Kurzform beschrieben werden. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hatte zu ihrem Frühjahrs-Sonntagsverkauf eingeladen. Dies wie immer in Verbindung mit einem bunten Rahmenprogramm, das dieses Mal unter dem Motto „Tiengen ganz festlich“ stand.

Entspannter Einkauf: Angelika Mutter (links) und Nelly Madeira aus Schmitzingen interessiert besonders die neue Frühjahrs- und Sommermode. | Bild: Ursula Freudig

Die Resonanz war groß und das Wetter machte entgegen der Vorhersagen, bis auf ein paar wenige Regentropfen auch mit. Zwischen 12 und 17 Uhr sorgten offene Ladentüren, kulinarische Vielfalt und Unterhaltung und Information für kurzweilige Stunden. Zum bunten Drumherum gehörte auch wieder ein kleines Food-Truck-Festival auf dem Marktplatz.

Gut zehn Food-Trucks waren begehrte Anlaufstelle für alle, die auf frisch zubereitete, exklusive Street Food vom Edel-Burger über Pizza bis zu Kartoffelspiralen stehen. Auch in der Fußgängerzone gab es kulinarische Stände, die teilweise mit dem Verkauf Geld für karitative Zwecke sammelten.

Leckeres Essen: Familie Tannenholz aus Waldshut lässt es sich auf dem Tiengener Marktplatz gut gehen, wo rund zehn Food-Trucks Burger, Pizza und vieles mehr anbieten. | Bild: Ursula Freudig

Beim Rahmenprogramm „Tiengen ganz festlich“ war der Verein Hochrhein-Wedding einer der Hauptakteure. Die Mitglieder des Vereins zeigten, was alles nötig ist, um festliche Anlässe wie Hochzeiten, runde Geburtstage und Kommunion, stilvoll und gut organisiert zu feiern.

Nostalgische Noblesse: „Tiengen ganz festlich“ – was passt besser zu diesem Motto als das stilvolle Hochzeitauto Wt, ein Citröen Baujahr 1956, der nicht nur bei diesen Besuchern gut ankommt. | Bild: Ursula Freudig

Dies von der Kleidung und vom Styling über das festliche Essen, der Deko bis zu der eleganten Hochzeits-Limousine und perfekten Erinnerungsfotos. Wie früher bestimmte Kreise lebten und feierten, zeigte ein Spektakel vor dem Löwendenkmal. Die Interessengemeinschaft Freyer Söldnerhaufen 1525 aus Ühlingen-Birkendorf war mit ihrem Lager bereits rein optisch ein echter Hingucker.

Toller Duft: Der Freye Söldnerhaufen zeigt mittelalterliches Leben. Roland Brüderle liebt das Aroma des Käsekuchens, der mit der Hitze von Kohle vor sich hinbäckt. | Bild: Ursula Freudig

Die stilecht gekleideten Mitglieder kochten, die Frauen machten Handarbeiten, es wurde auf alten Instrumenten gespielt und diese auch erklärt. Und weil auch früher nicht nur gefeiert, sondern auch gestritten und gekämpft wurde, hatten die Söldner auch alte Waffen und Folterwerkzeuge mitgebracht.

Alte Handarbeit: Dana Wiedemann (links) aus Grafenhausen und Babette Bläsi aus Schönneberg zeigen für den Freyen Söldnerhaufen das Weben und Nadelbinden. | Bild: Ursula Freudig

Der Sonntagsverkauf in Tiengen war wieder eine runde Sache und hat sich nach stichpunktartigen Nachfragen zu schließen, auch gut in den Kassen der Geschäfte niedergeschlagen. Für Kinder gab es wie immer besondere Angebote. Sie konnten sich schminken lassen und Karussell fahren.

Das Fazit von Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen (Veranstalter): „Es war wieder viel los, unser Sonntagsverkauf hat immer ein großes Einzugsgebiet und beim Rahmenprogramm konnten wir wieder eine bunte Mischung anbieten, wir sind sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.“

