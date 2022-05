von Ursula Freudig

Hinein ins kühle Nass und Spiel und Spaß mit besonderen Angeboten waren am Samstag im Freibad Tiengen die Devise. Das sanierte Tiengener Bad geht in seine dritte Saison. Nach Abschluss der Arbeiten im Frühjahr 2020 hatte die Pandemie ein Eröffnungsfest verhindert.

Blick auf das Freibad Tiengen am Samstag: Die Besucher feiern mit den Stadtwerken Waldshut-Tiengen eine nachgeholte Eröffnungsfeier nach der Sanierung und den Start in die Saison. | Bild: Ursula Freudig

Dieses Fest wurde jetzt nachgeholt und gleichzeitig der Start in die diesjährige Badesaison ohne Corona-Vorgaben gefeiert. Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen, Betreiber der Bäder der Doppelstadt, hatten deshalb zu einem Familientag eingeladen.

Nach Öffnung des Freibads um zehn Uhr, füllte es sich zunehmend. Hunderte dürften es dann gewesen sein, die bei freiem Eintritt unbeschwerte Stunden erlebten. Dies unter blauem Himmel bei fast 30 Grad am Nachmittag.

Oberbürgermeister Philipp Frank und Siegfried Pflüger, Geschäftsführer der Stadtwerke, begrüßten in kurzen Ansprachen die Besucher. Für diese öffnete sich am Samstag auch eine normalerweise verschlossene Tür.

Ungewohnte Einblicke: Frank Dietrich-Vercrüße, Teamleiter Bäderbetriebe der Stadtwerke Waldshut-Tiengen, im Technikraum des Freibads Tiengen, der am Eröffnungstag den Besuchern bei Führungen offenstand. | Bild: Ursula Freudig

Frank Dietrich-Vercrüße, der neue Teamleiter für Bäderbetriebe der Stadtwerke, führte eine Gruppe durch den Technikraum, in dem drei große Wasserfilter zentral sind.

Die Stadtwerke hatten für den Festtag außerdem einen DJ engagiert, dessen „Gute-Laune-Hits“ über das Areal schallten. Ebenso einen Ballonfigurenmacher und ein Eismobil, bei dem jeder eine Kugel Eis gratis erhielt.

Besondere Angebote: Ballonfigurenhersteller Bino ist am Eröffnungstag für die Kinder da, hier überreicht er gerade der kleinen Rimas einen „Affen am Baum“. | Bild: Ursula Freudig

Viel Spaß machte den Kindern auch eine Spiele-Rallye mit Stationen des Turnvereins Tiengen und der DLRG Waldshut-Tiengen. Die Kinder konnten Stelzenlaufen und lernten spielerisch die Ausrüstung der DLRG kennen.

Gleich geht‘s hinein ins kühle Nass: Gerade im Freibad Tiengen angekommen sind diese fünf Tiengener, die sich auf unbeschwerte Stunden mit besonderen Angeboten anlässlich seiner Eröffnung freuen. | Bild: Ursula Freudig

Außerdem wurde ihnen gezeigt, wie man verschiedene Seemannsknoten macht. Wer die vier Stationen der Rallye absolviert hatte, nahm an einer Verlosung teil mit einer Saison-Familien-Freikarte als Hauptgewinn.

Saison in Waldshut startet am 28. Mai

Bereits am 28. Mai feiern die Stadtwerke Waldshut-Tiengen erneut mit der Bevölkerung. Das Freibad Waldshut wird nach seiner Sanierung eröffnet. Gefeiert wird in einem vergleichbaren Rahmen wie in Tiengen. Allerdings soll der offizielle Eröffnungsakt noch umfassender sein. Für 11 Uhr ist er angesetzt.