Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Ein Bauvorhaben sorgt für Unmut

Sorge bereitet dem Gurtweiler Ortschaftsrat das Bauvorhaben für ein Haus mit 17 Wohneinheiten in der Schlüchttalstraße. Hier soll ein Bauernhaus weichen. Groß war auch das Bürgerinteresse am Thema „Verlagerung der Umspannwerke“, nachdem nun die erhoffte Verlagerung auf den Hungerberg endgültig vom Tisch ist. Zur nächsten Sitzung am 16. Juni sollen auch zwei Vertreter der Netzbetreiber kommen.