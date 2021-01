Lange Zeit war es ruhig um den Steinbruch bei Detzeln und das Porphyrwerk. Nun hat die Fortschreibung des Teilregionalplans zum Abbau von oberflächennahen Rohstoffen des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee mit weiteren möglichen Abbau-Arealen für den nördlichen Teil des Ostbruchs, die so genannte Rotlaube, erneut Staub aufgewirbelt.

Detzeln stark vom Schwerverkehr betroffen

Die Sorgen sind dieselben wie seit Jahren. Kritiker sehen das Ökosystem an der Steina bedroht. Sie bemängeln die starke Staubbelastungen und Erschütterungen bei Sprengungen sowie den durch den Transport des Gesteins verursachten Lastwagenverkehr und die damit verbundene Verschmutzung der Straße. Wovon vor allem Detzeln betroffen ist.

Experte warnt vor drohendem Ökozid

Jörg Kasseckert, Fischereipächter und Leiter der Monitoring-Gruppe Steinatal, weist in einem umfassenden Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, auf die Umweltgefahren hin. Er schreibt von einem drohenden Ökozid. Die oberfächennahe Rohstoffgewinnung im Steinatal sei zudem lebensgefährlich. Zunehmende Sprengungen würden die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Flora und Fauna in einem hohen Maß schädigen.

Die Bachforelle ist schon verschwunden

Staub gelange in die Steina und setze sich im Wasser ab. Wegen Abholzungen fehle der Schatten. Das Wasser heize sich in den zunehmend trockenen und heißen Sommermonaten auf. Kasseckert macht sich Sorgen um den Fisch- und Krebsbestand in der Steina. Die Bachforelle sei bereits verschwunden. Die Steinkrebspopulation sei in Gefahr.

Ähnlich schildert es Krenkingens Ortschaftsrätin Heike Beck in einer E-Mail an unsere Redaktion: „Viele Sprengungen, große Steinbrecheranlagen, ein vor allem in den letzten zwei Jahren stark zugenommener, rasanter Abbau mit täglichem tonnenweisen Abtransport durch die Ortschaften, überwiegend in den Schweizer Heimatbetrieb des Steinbruchbetreibers, bringen viel Dreck, vor allem Staub.“ Die Zahlen, die der Betreiber nennt, hält sie für fraglich.

Staubwolken kilometerweit zu sehen

Die Staubwolken seien besonders bei Trockenheit kilometerweit zu sehen. Die durch das Betriebsgelände fließende und immer trockener werdende Steina werde durch die Verschmutzung stark in Mitleidenschaft gezogen.

Ortschaftsrätin hat Unterschriften gesammelt

„Mir persönlich liegen die Natur und die zukünftige Generation am Herzen“, sagt Beck in einem persönlichen Gespräch mit uns. Deshalb hat sie Bedenken gegen die Fortschreibung des Teilregionalplans. Sie sammelte vor dem Jahreswechsel 150 Unterschriften.

Dauerthema in den kommunalen Gremien

Der Steinbruch sei immer wieder Thema im Ortschaftsrat, sagt Detzelns Ortsvorsteherin Esther Koch. Nicht nur wegen des Lastwagenverkehrs. „Umweltschutz geht uns alle an“, sagt sie. In Krenkingen beschäftigte man sich in der Vergangenheit mit den vermeintlich durch die Sprengungen verursachten Schäden an Gebäuden. „Aber das kann man nicht nachweisen“, erklärt Ortsvorsteher Frank Kaiser. Messungen haben laut Information des Landratsamts ergeben, dass die Erschütterungen weit unter den Grenzwerten gelegen hätten.

Der Landesfischereiverband bezieht auf Basis der Fischbestandserhebung und ökologischen Untersuchungen im Juli Stellung: Wenn der wichtigste Fisch der Steina, die heimische Bachforelle, verschwunden sei und vom Döbel verdrängt werde, beweise dies eine verschlechterte Wasserqualität und veränderte Lebensbedingungen in einem Bachbiotop. Die Sandlager des Porphyrwerks direkt an der Steina belasteten das Fließgewässer mit Feinsediment. Aber der Einfluss des Steinbruchs sei ohne genauere Untersuchungen nicht zu konkretisieren.

Landesnaturschutzverband warnt vor dem Eingriff

Der Arbeitskreis Waldshut des Landesnaturschutzverbands weist in seiner Stellungnahme zum Teilregionalplan, auch in Namen von Nabu und BUND, auf die vielschichtigen Probleme hin und gibt zu bedenken: „Das Gebiet grenzt direkt an das FFH-Gebiet ‚Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht und Steina‘. Es ist ein sehr sensibler Bereich. Jetzt, wo der Klimawandel direkt spürbar ist, ist dieser Eingriff in ein intaktes Ökosystem nicht zu rechtfertigen.“

Seit 2009 betreibt das Schweizer Unternehmen Eberhard den Steinbruch im Steinatal Dieses Gestein wird abgebaut Das Gestein im Abbaugebiet in der Umgebung der Steina gilt als hochwertig. Das Unternehmen baut laut Hans Rudolf Reinli, Bereichsleiter Porphyrwerk Detzeln, vornehmlich Gneis, Porphyr und einen geringen Anteil an Granit ab. Zum Werk gehören Ost-, West- und Nordbruch. Die Brecheranlagen stehen im Ostbruch auf der Gemarkung Ühlingen-Birkendorf. Dafür wird das Gestein verwendet „Die komplette Produktion ist ausgelegt auf Bahnschotter“, erklärt Reinli. Das Unternehmen habe die Zulassung für die Schweizerische Bundesbahn (SBB) und Deutsche Bahn (DB). Dabei würden an den Bahnschotter „höchste Anforderungen“ gestellt. Das Gestein wird zudem im Tief- und Straßenbau sowie im Gartenbau verwendet. Das Areal im Steinatal gilt als spezielles Gebiet mit hochwertigem Material. Reinli: „Es ist nicht einfach, geeignetes Gestein zu finden.“ Dorthin geht das Material „50 bis 60 Prozent des Materials bleibt in Deutschland“, versichert Reinli. Der Hauptanteil in der Schweiz dient als Bahnschotter. Diese Mengen werden abgebaut Abbaubeschränkungen gibt es keine. Im Steinbruch bei Detzeln würden seit langem jährlich konstant zwischen 250.000 und 270.000 Tonnen Gestein abgebaut. Täglich fahren durchschnittlich 50 Lastwagen 1000 bis 1500 Tonnen Material ab. 80 Prozent des Verkehrs fließt Richtung Waldshut-Tiengen, ein kleinerer Teil Richtung Ühlingen-Birkendorf, sprich Untermettingen. So lange reichen die Vorkommen Laut Reinli hat das Unternehmen Bewilligungen, die den Abbau für 18 bis 20 Jahre sichert. Demnächst wird der Abbau auf den südlichen Teil im Westbruch erweitert, im Ostbruch geht‘s noch einmal in die Tiefe, wo Gestein für die nächsten ein, zwei Jahre liegt. Die im Teilregionalplan gekennzeichneten Vorrang- und Sicherungsgebiete ist lediglich eine Erweiterungsoption, für Areale, auf denen abgebaut werden kann. Reinli: „Das ist frühestens in zwölf bis 15 Jahren ein Thema.“ (neu)

Waltraud Zimmermann vom Amt für Umweltschutz im Landratsamt weist auf Nachfrage auf die strengen Auflagen für den Betrieb des Steinbruchs zum Naturschutz, Boden- und Wasserschutz und Immissionsschutz hin: „Der Abbau wird erlaubt, wenn er den strengen und sehr umfangreichen gesetzlichen Vorgaben aus allen Bereichen des Umweltschutzes entspricht.“ Und: Wenn die Behörde die FFH-Verträglichkeit feststelle, könne auch in so einem Gebiet Material abgebaut werden.

Betreiber versichert: „Wir halten uns an die Auflagen.“

Hans Rudolf Reinli, Leiter des Porphyrwerks Detzeln, versichert: „Wir halten uns an die Vorschriften und Vorgaben gemäß der Bewilligung.“ Unter anderem, seien die Maschinen aus Schweizer Herstellung standardmäßig mit Partikelfilter ausgerüstet. Das Konzept für die Renaturierungsmaßnahmen sei genehmigt. Reinli: „Renaturieren können wir erst nach der Endkultivierung.“ Er räumt ein, dass eine gewisse Staubentwicklung da ist. Das Unternehmen versuche, es auf ein Minimum zu reduzieren.