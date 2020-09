Nächste Woche rollt der Bagger an. Er soll das Wehr in der Steina oberhalb der Mündung des Fockeltengrabens beseitigen. Zuvor muss der Fischbestand geborgen werden.

„Fischtreppe hat sich bewährt“

Die Umbaumaßnahme hat den Unmut der Fischereipächter, besonders bei Jörg Kasseckert geweckt. Er spricht von Geldverschwendung. Die erst 2010 für 50.000 Euro gebaute Fischtreppe (Teilrampe) habe sich bestens bewährt.

Damit die Steina durchgängig fließen kann, müssen die Betonteile weg. | Bild: Nico Talenta

Teilrampe erst 2010 eingebaut

Blick zurück: Das Wehr beim Lederhosenweg diente ursprünglich zur Bewässerung von Wiesen und wurde nutzlos. Es wurde mit einer Fischtreppe durchlässig gemacht. Ein Teil des Wehrs ließ man aus Kostengründen stehen. Das Wasser floss über sanfte Stufen, gebremst und geleitet von großen Steinen. Auch schwächere Fische und Kleinstlebenwesen gelangten über diese Teilrampe flussaufwärts.

„Der Bau von Teilrampen stellte zu diesem Zeitpunkt eine landesweit an den Gewässern praktizierte Vorgehensweise dar“, schreibt Michael Swientek, Sprecher des Landratsamts, auf Nachfrage. Sie seien aber für Hochwasser anfällig und könnten im Lauf der Zeit ihre Funktionsfähigkeit verlieren. Damit ihren eigentlichen Zweck, die Gewährleistung der Durchgängigkeit, nicht mehr erfüllen.

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinien

Die Fachleute bevorzugten inzwischen den vollständigen Rückbau von Querbauwerken. Es sei nicht sinnvoll, baufällige Teilrampen immer wieder zu sanieren. Waldtraud Zimmermann vom Amt für Umweltschutz im Landratsamt ergänzt: „Das funktionslose Wehr mit der maroden Teilrampe gehört dort nicht mehr hin. Die Steina ist kein Staugewässer, sondern ein Fließgewässer.“ Beide verweisen auf die Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) der EU.

Was wird gemacht? Das Wehr in der Steina ist ein Querbauwerk. Schreitbagger entfernen die Betonteile schonend, Stück für Stück, aus dem Bach. Die Betonteile werden fachgerecht entsorgt. In Abstimmung mit Fischereipächtern sollen vorher die Fischbestände geborgen werden. Warum ist die Maßnahme nötig? Das Landratsamt Waldshut verweist auf die europäischen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL). Die Steina soll durchgängig fließen. „Die Steina ist am Standort als Programmstrecke ausgewiesen“, schreibt die Behörde. Ziel ist ein guter ökologischer Gewässerzustand. Er soll innerhalb vorgegebener Fristen erreicht werden. Der erste Bewirtschaftungszyklus endete 2015, der zweite endet Ende 2021. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist zuständig für die Unterhaltung der Steina und damit verpflichtet, die Vorgaben zu erfüllen. Die 2010 errichtete Teilrampe (Fischtreppe) ist teils beschädigt und könne die Anforderungen an die Durchgängigkeit nach den WRRL nicht mehr erfüllen. Wer übernimmt die Kosten? Laut der Stellungnahme des Landratsamts müsste die Stadt Waldshut-Tiengen die Kosten von voraussichtlich 15.000 Euro übernehmen. Das Landratsamt habe angeregt, dass das Porphyrwerk Detzeln, der Steinbruchbetreiber, die Kosten übernimmt. Als Ausgleich für Gewässerbeeinträchtigungen, die durch den Betrieb entstanden sind. Der Steinbruchbetreiber habe sich bereit erklärt, die Umbaumaßnahme zu bezahlen. Im Winter 2017/18 habe das Porphyrwerk Maßnahmen an der Steina durchgeführt, die zu Eintrübungen des Wassers geführt hätten.

Für Fischereipächter Jörg Kasseckert klingt das alles nicht überzeugend. In einer uns vorliegenden Resolution schreibt er: „Die Fischtreppe von 2010 erfüllt vollumfänglich die Bestimmungen der WRRL – damals und heute.“ Nochmalige hohe Investitionen in die funktionierende Fischtreppe seinen unsinnig. Das Geld könne für andere Maßnahmen verwendet werden.

Im vierseitigen Schreiben fordert er den Stopp der Maßnahme, und er formuliert, mit Hinweis auch auf die Umweltbelastungen durch den Steinbruch, einen ganzen Katalog an Vorschlägen. Ohne Erfolg.

Jörg Kasseckert ist enttäuscht

Nach einem Ortstermin zeigte er sich am Telefon enttäuscht: „Die Maßnahme wird durchgeführt. Ich mache mir Sorgen um die Artenvielfalt.“ Immerhin sicherte das Landratsamt zu, Kasseckerts Anregungen bei einer Gewässerschau im ersten Quartal 2021 mit einfließen zu lassen.