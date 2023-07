Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Filmnächte bieten wieder Kinovergnügen unter freiem Himmel

Das Open-Air-Kino findet vom 24. bis 29. Juli zum 30. Mal in der Kaiserstraße statt. Was waren die allerersten Filme 1991, was wird in diesem Jahr Besonderes geboten? Der Werbe- und Förderungskreis verrät die Details.