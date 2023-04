Der Verein

Die Minigolffreunde Waldshut wurden 1974 gegründet. Ihre Mitglieder haben bei Europa-, deutschen und badischen Meisterschaften mehrere Titel eingeheimst. Kinder und Jugendliche nehmen kostenlos am Training und an Turnieren teil, auch für Senioren gibt es ein spezielles Angebot.

Die Anschaffung

Die Minigolffreunde wollen die sieben Jahr alte Vereinsbekleidung ihrer aktiven Spieler ersetzen. Weil das ganze Jahr über immer draußen gespielt wird, besteht diese aus einem Trainingsanzug, zwei Poloshirts, einer Regenjacke, einer kurzen Sporthose sowie einem Sweatshirt.

Das Engagement

Die Minigolffreunde stellen ihre Anlage beim Freibad in Waldshut der Allgemeinheit zur Verfügung. „Dabei legen wir großen Wert auf familienfreundliche Eintrittspreise“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Die Minigolfer beteiligen sich regelmäßig am Ferienprogramm der Stadt und am Nikolausmarkt in der Schmittenau.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

Hier können Sie direkt für den Verein abstimmen

Die Teilnehmer der Vereinsförderaktion sehen Sie hier: