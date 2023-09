Das Wetter hat sich in diesem Jahr bis kurz vor Herbstbeginn von seiner hochsommerlichen Seite gezeigt. Zahlreiche Menschen nutzten daher die Freibäder der Stadt bis zum letzten Öffnungstag am Sonntag, 10. September, um sich abzukühlen und in der Sonne zu aalen.

Darum blieben die Bäder nicht länger auf

Das Badewetter hielt noch einige Tage länger an. Auf die Frage, warum die Stadtwerke Waldshut-Tiengen ihre Freibäder nicht länger geöffnet ließen, antwortet Bäderbetriebsleiter Frank Dietrich-Vercrüße: „Meine Prognose war, dass der Sonntag der letzte schöne Tag ist und dass das Wetter danach den Bach runtergeht.“ Eine Woche zuvor habe das Bäderteam das Saisonende bereits festgelegt gehabt.

Sollte es im kommenden Jahr wieder bis weit in den September hinein heiß bleiben, wollen die Stadtwerke flexibler reagieren. Sie überlegen, zumindest eines der beiden Freibäder länger zu betreiben, während im anderen mit den Vorbereitungen für den Winter begonnen wird, erklärt Dietrich-Vercrüße im Gespräch mit dieser Zeitung.

Herbstlaub liegt am 4. September auf der Überlaufrinne des Waldshuter Freibads. Obwohl das Wetter bis weit in den Monat hinein sommerlich war, schloss die Einrichtung am 11. September. | Bild: Juliane Schlichter

In diesem Jahr öffnen das Hallenbad und die Sauna in der Waldshuter Stadthalle am Montag, 25. September. Während Handwerker letzte Instandhaltungsarbeiten durchführen, blickt Frank Dietrich-Vercrüße beim Pressegespräch im Hallenbad auf die diesjährige Freibadsaison zurück.

Waldshut-Tiengen Hightech für den Badespaß: So funktioniert die neue Technik im Waldshuter Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Der Bäderbetriebsleiter sei mit den Zahlen zufrieden, auch wenn 2023 weniger Besucher kamen als 2022. „Wir hatten dieses Jahr sehr heiße Tage, aber auch zwei längere Kältephasen – die erste Anfang Mai, die zweite Ende Juli bis Anfang August“, erklärt er. Im vergangenen Jahr sei das Wetter hingegen durchweg schön und heiß gewesen“, fügt er hinzu.

Weniger Besucher als im Sommer 2022

Insgesamt verzeichnete das Freibad Tiengen in dieser Saison 41.755 Besucher. Im vergangenen Jahr waren es laut Dietrich-Vercrüße 4599 mehr.

Das Waldshuter Freibad besuchten 46.265 Menschen. Das sind 767 weniger als 2022. Damals öffnete die Einrichtung in Waldshut nach der abgeschlossenen Sanierung allerdings erst zwei Wochen später als das Bad in Tiengen.

Preise und Öffnungszeiten

Die Karten

Die Stadtwerke starten mit unveränderten Preisen in die Herbstsaison. Eine Tageskarte fürs Hallenbad kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Jahreskarte – gültig für Hallenbad und Freibäder – ist für 180 Euro erhältlich (ermäßigt 105 Euro). Die Tageskarte in der Sauna kostet 25 Euro (ermäßigt 21 Euro).

Der Rabatt

Bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober, bieten die Stadtwerke eine Aktion für Jahreskarten an. Wer bis zu diesem Datum eine Jahreskarte kauft, erhält fünf Prozent Rabatt. Bereits beim Vorverkauf am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. September, jeweils von 12 bis 18 Uhr können an der Kasse im Hallenbad die Jahreskarten erworben werden. Wer seine bestehende Jahreskarte bis 15. Oktober verlängert, erhält ebenfalls Rabatt.

Die Zeiten

Das Hallenbad Waldshut ist erstmals am Montag, 25. September, von 12.30 bis 22 Uhr, die Sauna (gemischt) von 14 bis 22 Uhr und das Bistro von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Zeiten gibt es im Internet auf vitalwerk-wt.de.

Die Jubiläen

Der Schwimmclub Neptun wurde im Februar 1974 gegründet. Das Hallenbad Waldshut wurde im Mai 1974 eingeweiht. Die Einrichtung und der Verein feiern damit 2024 jeweils ihr 50-jähriges Bestehen.

Wassertemperatur steigt wieder

Besucher des Hallenbads, denen es in der vergangenen Saison im Bad zu kühl war, können sich freuen: Die Stadtwerke erhöhen die Wasser- und Lufttemperatur um jeweils ein Grad Celsius, kündigt Frank Dietrich-Vercrüße an. 2022 hatte das Bäderteam inmitten der Energiekrise die Werte gesenkt, um Strom zu sparen. „Das war einigen Gästen zu kühl“, erinnert sich der Teamleiter.

Warm wird es den Besuchern auch in der Sauna werden, in der neben den regulären Zeiten wie im Vorjahr besondere Events angeboten werden. Jeweils am ersten Freitagabend im Monat findet die Mitternachtssauna statt. Diese steht laut Dietrich-Vercrüße unter dem Motto „Reise durch Europa“ und beinhaltet verschiedene Rituale. Als Beispiel nennt er die lettische Saunakultur mit Birkenzweigen.

Die Wassertemperatur im Schwimmerbecken wurde in der vergangenen Saison gesenkt, um Strom zu sparen. Künftig soll sie wieder bei 28 Grad liegen. | Bild: Juliane Schlichter

Neben der Damensauna, die jeden Dienstag stattfindet, planen die Stadtwerke zunächst einmalig eine sogenannte Männernacht. „Damit die Männer die Sauna auch mal für sich haben“, sagt der Bäderbetriebsleiter schmunzelnd. Ein Termin stehe noch nicht fest. Sicher sei hingegen bereits, dass die Sauna künftig zwei zusätzliche Aufgüsse sonntags um 18 und 19 Uhr anbietet.

Schwimmkurse fast ausgebucht

Ab 11. Oktober bieten die Stadtwerke Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren an. „Es ist nur noch ein Platz frei“, erklärt Melanie Mallinovski, Marketingmitarbeiterin bei den Stadtwerken. Bereits am 9. Oktober beginnen die Aqua-Fitness-Kurse im Hallenbad. Der sogenannte Kids-in-action-Day mit Wasserspielen jeweils samstags, Massagen von Masseur Matthias Grossmann nach Vereinbarung und das Bistro mit warmen und kalten Speisen runden das Angebot im Hallenbad ab.

Waldshut-Tiengen Nach mutmaßlichen Belästigungen im Tiengener Freibad: „Sicherheit der Gäste ist gewährleistet“ Das könnte Sie auch interessieren

Im kommenden Jahr stehen dort zwei Jubiläen an. 2024 besteht die Einrichtung in der Stadthalle an der Waldshuter Friedrichstraße seit 50 Jahren. Auch der Schwimmclub Neptun feiert dann seinen 50. Geburtstag, weiß Melanie Mallinovski. „Wir stehen am Anfang der Planungen“, sagt sie über die Jubiläumsveranstaltung der Stadtwerke, die voraussichtlich im April stattfinden wird.