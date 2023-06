Eine Nacht, eine Stadt, Livemusik überall heißt es wieder am Samstag, 17. Juni. Nach vier Jahren (Corona)-Pause kehrt die Musiknacht in die Waldshuter Innenstadt zurück. In elf Restaurants, Kneipen, Bars und Cafés treten verschiedene Bands und Musiker auf. Das SÜDKURIER Medienhaus ist Medienpartner der Veranstaltung.

Was sagt der Veranstalter?

Nicht nur die Besucher freuen sich auf das Ereignis, sondern auch Frank Ockert, Geschäftsleiter von X-Events und Veranstalter der Musiknacht. Er betont: „Die Musiknacht in der Waldshuter Fußgängerzone ist wunderbar mitzuerleben. Es ist für alle Beteiligten eine Möglichkeit, ein schönes und gemütliches Zusammensein zu genießen.“

Zudem versuche er nun schon seit Jahren, die Veranstaltung nochmals zu wiederholen. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis seiner Arbeit: „Die Musiknacht ist wirklich was Besonderes.“

Eintritt und Vorverkauf Die Musiknacht beginnt am Samstag, 17. Juni, um 21 Uhr, der Eintritt ist bereits ab 20 Uhr möglich. Das Eintrittsbändel kostet im Vorverkauf 12 Euro, erhältlich ist es in allen teilnehmenden Lokalen, in der Tourist-Info Waldshut, der Buchhandlung Kögel in Tiengen, in der Shell-Tankstelle Brunner in Tiengen, bei Getränkeland Wagner Tiengen und im Internet auf reservix erhältlich. An der Abendkasse beträgt der Preis 15 Euro. Die Anreise im Waldshuter Tarifverbund nach Waldshut (und zurück) mit Bus und Bahn ist ab 17 Uhr mit dem Eintrittsbändel kostenlos. Busse in Richtung Stühlingen fahren um 24, 1 und 2 Uhr, Busse in Richtung Bad Säckingen um 0.30 und 2 Uhr sowie Busse nach St. Blasien um 24 Uhr.

Was erwartet die Besucher?

Ockert freut sich auch über die musikalische Bandbreite der auftretenden Gruppen. Sie sollen ab 21 Uhr in den Bars, Kneipen, Cafés und Restaurants für Stimmung sorgen. Rock-, Pop-, Rock‘n‘Roll- und Salsagruppen sind ebenso vertreten wie Pub-Klassiker und Partyhits.

Wer tritt bei der Musiknacht auf?

Das San Fernando Trio spielt im Sääli des „Rheinischen Hofs“ Pop-, Oldies-, und Schlagermusik, in der Gaststube tritt Nico Kaiser mit seinem Acoustic Hit-Mix auf. In der „Calypso Bar“ ist Pop-, Rock und Folkmusik von Big Balou zu hören.

Im „Oscar‘s“ legt DJ Franco eine Mischung aus Black, R‘n‘B, House und Latin auf. Im „Herr Lehmann“ spielt die Rockabilly- und Rock‘n‘Roll-Band Churchville Gang.

Die Rockabilly- und Rock‘n‘Roll-Band Churchville Gang tritt im „Herr Lehmann“ auf. | Bild: X-Event

Im Eiscafé „Mona Lisa“ erklingt Latin-Popmusik der Mulato Group. Im „Journal“ spielen Michel & Friend Partyhits unplugged. Das Duo Jake Kay & Angela Rosa tritt in der Piano-Bar „Casablanca“ mit Rock, Blues, Jazz und Piano Pop auf.

Das Rock-, Blues-, Jazz- und Piano-Popduo Jake Kay und Angela Rosa tritt im „Casablanca“ auf. | Bild: X-Event

Im Bistro „New York“ ist Classic-Rock der Band Recover zu hören, während im Irish Pup „Torre Antica“ Pub-Klassiker von Elmar W. & friend ertönen.

Die Band „Recover“ spielt an der Musiknacht am 17. Juni im Bistro „New York“ Classic-Rock. | Bild: X-Event

Auch eine besondere Blues Variante erklingt: In der „Mini-Burger-Factory“ spielt die Andy Egert Band Texas-Chicago-Blues.