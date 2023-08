Alle Jahre wieder stellt sich auf der Waldshuter Chilbi die Frage: Findet das Feuerwerk zum Abschluss der Veranstaltung statt oder nicht? Die Organisatoren der 555. Jubiläums-Chilbi, die vom 18. bis 23. August stattfindet, geben zwei Tage vor der Eröffnung Informationen zum aktuellen Stand.

„Wir haben das Feuerwerk genehmigt bekommen“, erklärt Schaustellersprecher Hubert Faller im Pressegespräch. Das Feuerwerk zum Abschluss des Waldshuter Heimatfestes wird organisiert und finanziert von den Schaustellern. Die Vorfreude auf das bunte Spektakel am Himmel über dem Festplatz ist bei den Beteiligten groß. Zuletzt hatte es 2019 ein Feuerwerk bei der Chilbi gegeben.

Ob es wie im Vorjahr wegen der anhaltenden Trockenheit kurzfristig abgesagt werden muss, ist offen. Zum Zeitpunkt des Pressegesprächs galt Stufe 3 auf dem Waldbrandgefahrenindex. Steigt dieser auf 4, obliegt es der Feuerwehr und der Ortspolizeibehörde, das Feuerwerk zu genehmigen. Bei Stufe 5 werde es aus Sicherheitsgründen abgesagt, bestätigt Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamts.

Sonderbusse ab dem Chilbiplatz

Unabhängig davon, ob das Feuerwerk 2023 wie geplant gezündet werden kann oder abgesagt werden muss, hat Gerd Jacobshagen vom Chilbikomitee in Zusammenarbeit mit dem Waldshuter Tarifverbund wieder Sonderbusse für Mittwochabend organisiert. Diese fahren ab 22.35 Uhr am Chilbiplatz in alle Richtungen ab, darunter nach Albbruck, Reckingen und Stühlingen.

Die 555. Waldshuter Chilbi startet am Freitag, 18. August, um 16 Uhr auf dem Festplatz. Bis zum Fassanstich um 16.30 Uhr gibt es eine halbe Stunde lang Freifahrten mit den Fahrgeschäften. Das Waldshuter Heimatfest endet am Mittwoch, 23. August, voraussichtlich mit einem großen Feuerwerk über dem Festplatz – organisiert und finanziert von den Schaustellern.

