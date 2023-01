von Susann Duygu-D'Souza

Nachdem die Stadt Waldshut-Tiengen vor Silvester mehr Kontrollen zur Einhaltung des Böllerverbotes in bestimmten Gegenden angekündigt hat, hat das städtische Ordnungsamt nun Bilanz gezogen. Ralph Albrecht, Leiter der städtischen Behörde: „Am Silvesterabend fanden Streifengänge statt, um bereits im Vorfeld bestmöglich im persönlichen Austausch die Grundlage dafür zu schaffen, dass in den betroffenen Bereichen nicht geböllert wird.“ Die Mitarbeiter der Stadtpolizei hätten vernünftige Gespräche führen können. Daher seien weder Verwarnungen ausgesprochen noch Bußgelder verhängt worden.

Böllerfreie Zonen in Waldshut-Tiengen Seit 2020 gilt in den Innenstädten von Waldshut-Tiengen ein absolutes Böllerverbot. Grundlage dafür sind das Sprengstoffgesetz und seine Verordnungen. Zum Jahreswechsel dürfen seitdem in Teilen der beiden Altstädte weder Raketen noch Kracher gezündet werden. Mit dem Verbot soll das Risiko für Brände eingedämmt werden. Das absolute Böllerverbot gilt in der Waldshuter Innenstadt zwischen Klinikum Hochrhein im Westen und Kornhaus im Osten sowie zwischen Rhein und der Bundesstraße 34. Als besonders schützenswert gelten hier unter anderem die Stadtkirche Liebfrauen, das Haberer-Haus, das Klinikum und das Matthias-Claudius-Heim.

In Tiengen gilt das Böllerverbot in der Altstadt zwischen Schlossgarage und Marktplatz sowie zwischen Seilerbergweg und Brühlgasse gilt wegen ihrer vielen historischen Gebäude ebenso in Gänze als Verbotszone.

Kontrollschwerpunkte um Altersheime in Waldshut

Allerdings betont der Ordnungsamtsleiter auch, dass zur selben Zeit nicht gleichzeitig in allen Bereichen kontrolliert werden konnte, die in Waldshut-Tiengen vom gesetzlichen Böllerverbot erfasst sind. So habe der Kontrollschwerpunkt von Seiten der Stadt im Bereich des Waldshuter Krankenhauses und der angrenzenden Altersheime gelegen.

Polizei registriert mehrere Verstöße gegen das Böllerverbot in Waldshut

Auch die Polizei habe am Silvestersamstag und Neujahr in Waldshut-Tiengen kontrolliert. Anders als die Ortspolizei wurden von Seiten der Polizei mehrere Verstöße in der Verbotszone in Waldshut festgestellt. Die Beamten hätten laut Pressesprecher Thomas Bratzel die Betroffenen angesprochen, denen teils nicht ganz klar gewesen sei, wo entlang genau die Böllerverbotszone verlaufe. Die Polizei hat Platzverweise ausgesprochen, an die sich die Betroffenen gehalten haben.

