von Jonathan Niedermaier

Tippt man in die Online-Suchmaschine „Böller kaufen in Bad Säckingen“ ein, wird man erst einmal auf diverse Shops in der Schweiz verwiesen. Das verwundert nicht: Da es die letzten zwei Jahre in Deutschland ein Silvester-Böllerkauf-Verbot gab, fuhren viele zum Böller-Einkauf in die Schweiz. Einer, der wenigen, die auf deutscher Seite Pyrotechnik im Großformat im Programm haben, ist Klaus Wunderle aus Hänner. Mit seiner Frau Monika verkauft er nun schon gut 30 Jahre an seinem Wohnort Knallware aller Art. Er selber richtet auch große Feuerwerke aus.

Ruin für eine ganze Branche

Wie waren die letzten beiden Corona-Jahre für den Feuerwerker? So ein Verkaufs-Verbot hat Wunderle noch nie erlebt, wie er selber sagt: „Das hat einen schon fertig gemacht, das Verbot hat eine ganze Branche in den Ruin gebracht.“

Ein Karikaturist aus Dortmund hat Klaus Wunderle auf einer Rakete skizziert. | Bild: Jonathan Niedermaier

Das Alternativprogramm für die Wunderles waren während dieser Durststrecke Transportfahrten: „Ich war vorher noch nie in Italien, doch letztes Jahr war ich gleich zweimal in der Toskana“. Dort bestand nämlich kein Verkaufsverbot. Neben dem Süden standen auch Fahrten nach Tschechien und Österreich auf dem Programm.

Wieder Lust am Böllern

„Man freut sich, dass es dieses Jahr wieder losgeht, die Leute haben richtig Lust“, so sagt Klaus Wunderle. Vom 29. bis zum 31. Dezember darf auch er wieder Feuerwerk verkaufen. Das gilt grundsätzlich natürlich auch für alle anderen Verkaufsstellen.

Bild: Schönlein, Ute

Nicht immer und überall ist Feuerwerk erlaubt Erstmals seit 2020 kann Pyrotechnik wieder gekauft werden Zwei Jahre gab es in Deutschland ein komplettes Feuerwerks-Verbot, um die wegen Corona stark beanspruchten Krankenhäuser zu entlasten. Wer unbedingt böllern wollte, musste sich im Ausland mit Ware eindecken, denn auf eigenem Grundstück war Silvesterfeuerwerk erlaubt. Dieses Jahr darf der explosive Stoff wieder ganz legal auch in Deutschland gekauft werden. Allerdings ist das Böllern, aus Gründen des Brandschutzes, in manchen Innenstädten nach wie vor verboten. Verbotszone für Feuerwerk in Bad Säckingen In Bad Säckingen hat die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen eine Verbotszone für Feuerwerk ausgewiesen. Welchen Bereich umfasst das Innenstadt-Knallverbot genau? Ordnungsamtsleiter Uwe Böhler kennt die Antwort: Der Verbotsbereich umfasst die Innenstadt östlich der Scheffelstraße, südlich der Waldshuter Straße und westlich der Albert-von-Gersbach-Allee sowie den Schlosspark und das gesamte Rheinufer in diesem Bereich und die historische Holzbrücke. Im Verbotsbereich liegen auch die Altenheime St. Franziskus und Marienhaus. Das Böllerverbot bestand hier laut Böhler schon vor Corona. Die Polizei werde wie jedes Jahr die Einhaltung kontrollieren. Verbotszone für Feuerwerk in Laufenburg Auch in der Laufenburger Altstadt ist das Böllern verboten. Laut Martina Bögle, Leiterin des Ordnungsamts in Laufenburg, braucht es dafür keine Extra-Verordnung. Die bundesweite Regelung reiche aus, um Feuerwerk aus der Altstadt zu verbannen: „Allein schon aufgrund des gesetzlichen Mindestabstand beim Abschuss von Feuerwerk zu anderen Gebäuden (acht Meter) verbietet sich das Zünden von Feuerwerk in der Innenstadt von Laufenburg.“

Neben Transportfahrten und Silvesterverkauf beliefert Wunderle auch Konzerte und Bühnen mit seiner explosiven Ware. Neben Boss Hoss und den Toten Hosen zähle auch eine gewisse Helene Fischer zu seinen Kunden, berichtet der Feuerwerker. Er habe ein Fischer-Konzert in Basel mit Pyrotechnik ausgestattet.

Das Abbrennen von Feuerwerk ist nicht unumstritten. Vielfach gibt es auch Kritik an der Silvesterknallerei. Als Grund wird angeführt, dass Qualm und Feinstaubkonzentration gesundheitsschädlich seien. Hinzu kommen Tonnen an Müll und vom Krach verstörte Haustiere. Auf der anderen Seite der Medaille steht die Tradition: Für viele Menschen gehört böllern zu Silvester dazu.

Und wie steht es mit der Verletzungsgefahr?

Stellt man Klaus Wunderle Fragen bezüglich der Sicherheit von Feuerwerkskörper, gibt er eine klare Antwort: „Wenn mich Leute Fragen, ob die Dinger 100 Prozent sicher sind, dann Frage ich zurück: Bin ich Gott?“ 100-prozentige Sicherheit könne er nicht geben. Sein Rat: „Vorsicht mit Alkohol beim Umgang mit Feuerwerk!“