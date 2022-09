von SK

Jestetten: Zeugensuche nach Schmierereien an Spielplatz und Schule

Ein Schulgebäude und der nebenan gelegene neu gestaltete Spielplatz in der Schaffhauser Straße in Jestetten sind am vergangenen Wochenende, 2. bis 5. September, mutwillig beschädigt worden. Wie die Polizei jetzt berichtet, wurden der Belag des Spielareals und die Glasfassade sowie das Mauerwerk am Gebäude vermutlich mit einem Filzstift beschmiert.

Die Kosten für die Beseitigung der Verunreinigungen belaufen sich laut Angaben der Polizei auf schätzungsweise 5000 Euro. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745/72 34) bittet um sachdienliche Hinweise.

Waldshut-Tiengen: Vierköpfige Familie verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

Eine vierköpfige Familie wurde bei einem Auffahrunfall am Freitag, 11. September, auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau leicht verletzt. Laut Polizei war ein 60 Jahre alter Autofahrer gegen 17.10 Uhr bei stockendem Verkehr dem Auto der Familie aufgefahren.

Während der 41-jährige Vater und die zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst selbstständig einen Arzt aufsuchen konnten, kam die 43-jährige Mutter mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit etwa 5500 Euro an.

St. Blasien: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer verursacht leichten Blechschaden

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat am Sonntagabend, 11. September, in St. Blasien einen leichten Blechschaden an einem geparkten Auto verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der 58-Jährige gegen 21.15 Uhr zunächst einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, als er, ohne auf den Verkehr zu achten, rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren war.

Die Aufforderung, anzuhalten ignorierte er laut Polizei ignorierte und setze seine Fahrt fort. Die Streife folgte und konnte erkennen, wie der Fahrer auf einer Rückseite eines Gebäudes seinen Wagen abstellte und diesen verließ. Bei seiner Überprüfung wurde Alkoholbeeinflussung erkannt. Ein Alcomatentest ergab rund 1,8 Promille.

Eine Blutprobe wurde erhoben, der Führerschein des Mannes einbehalten, heißt es im Bericht weiter. Der Mann hat zudem beim Abstellen seines Autos ein daneben befindliches Auto leicht touchiert. An diesem entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Grafenhausen: Mutmaßlich alkoholisierter Lieferwagenfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Auto

Ein mutmaßlich alkoholisierte Fahrer eines Lieferwagens ist am Freitag, 9. September, in Grafenhausen mit dem entgegenkommenden Auto einer Familie kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde niemand verletzt. Der 33-jährige Lieferwagenfahrer war kurz vor 20 Uhr in der Ortsdurchfahrt (L 157) in einer scharfen Rechtskurve nach links geraten, berichtet die Polizei.

Der entgegenkommende Autofahrer wich aus. Auch der Lieferwagenfahrer korrigierte zeitgleich seine Fahrbewegung, sodass beide Fahrzeuge auf der Fahrspur des Lieferwagens zusammenstießen. Verletzte gab es nicht. Im Auto befanden sich neben dem 44-jährigen Fahrer noch drei Kinder.

Beim Lieferwagenfahrer wurde laut Polizei eine Alkoholbeeinflussung von mehr als zwei Promille festgestellt. Er musste mit zur Blutprobe, sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 10.000 Euro an. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

Waldshut-Tiengen: Unbekannter zerkratzt geparktes Auto

Ein geparktes Auto ist am Samstag, 10. September, in Tiengen zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde am grauen Renault zwischen 12.20 Uhr und 13.15 Uhr die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand demoliert. Der Sachschaden liegt laut Angaben bei rund 500 Euro. Das Auto stand auf den asphaltieren Parkflächen entlang des gesperrten Sulzerrings gegenüber dem dortigen unbefestigten Schotterparkplatz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751/831 60) sucht Zeugen.