Waldshut-Tiengen: Falscher Alarm an Tiengener Schule

Die Brandmeldeanlage einer Tiengener Schule hat am Donnerstag, 6. Oktober, kurz vor 12 Uhr, Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte laut Polizei mit zahlreichen Kräften an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Falschalarmierung. Die Staubentwicklung bei Bauarbeiten hatte die Brandmeldeanlage in der Schule ausgelöst.

Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer bei Kollision auf der B 34 leicht verletzt

Ein Motoradfahrer hat sich am Donnerstagmorgen, 6. Oktober, bei einem Verkehrsunfall in der Liedermatte in Waldshut leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war eine 75-jährige Autofahrerin gegen 9 Uhr aus der Straße „Am Liederbach“ auf die bevorrechtigte B 34 eingefahren.

Hierbei kollidierte sie mit einem dort fahrenden 28-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt sowie der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf etwa 12.000 Euro.

Höchenschwand/Häusern: Zeugensuche nach gefährlichen Überholmanövern

Ein Skoda-Fahrer soll am Donnerstagmorgen, 6. Oktober, auf der B 500 bei Höchenschwand-Tieferhäusern und in Häusern gefährlich überholt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Mitteilung soll es gegen 7 Uhr zum ersten Überholvorgang über eine Sperrfläche bei Tiefenhäusern gekommen sein. Ein überholter 60-jähriger Autofahrer musste beim Wiedereinscheren des Skodas stark abbremsen und ausweichen.

In Häusern in Richtung St. Blasien soll der Skoda erneut in einer nicht einsehbaren Kurve ein rotes Pkw überholt haben. Der Polizeiposten St. Blasien, Kontakt 07672/92 22 80, bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des roten überholten Autos, sich zu melden.

St. Blasien: Unbekannter beschädigt geparkten Ford Focus

Ein im Tusculumweg in St. Blasien geparkter Ford Focus ist in der Nacht auf Mittwoch, 5. Okrober, laut Polizei „nicht unerheblich beschädigt worden“. Der Ford stand zwischen 20 und 7.15 Uhr auf dem Parkplatz Kreutergarten.

Ein unbekanntes Fahrzeug soll in dieser Zeit gegen den Ford geprallt sein und einen Sachschaden von rund 4000 Euro verursacht haben. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten St. Blasien, Telefon 07672/92 22 80.