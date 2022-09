Waldshut-Tiengen: Personal überwältigt aggressiven Ladendieb

Ein aggressiver alkoholisierter mutmaßlicher Ladendieb ist am Mittwochabend, 14. September, vom Personal eines Einkaufsmarktes in Waldshut-Tiengen überwältigt worden. Wie die Polizei berichtet, soll der 22-Jährige gegen 20 Uhr Schweinesteaks versteckt unter seinem Pullover aus dem Verkaufsraum gebracht haben.

Dies war einem Angestellten aufgefallen und sprach den Tatverdächtigen an. Als dieser jedoch keine Reaktion zeigte, hielt er ihn fest. Mit Schlägen versuchte der Tatverdächtige, seine Flucht fortzusetzen.

Er konnte, später mit zur Hilfe eilenden weiteren Mitarbeitern, überwältigt werden. Dabei wurden der Mitarbeiter und der Tatverdächtige leicht verletzt. Der aggressiv auftretenden und alkoholisierte Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl wurden laut Polizeiangaben eingeleitet.

Waldshut-Tiengen: Beifahrerin und Hund bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 14. September, auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen wurden die Beifahrerin und ein Hund in einem Auto leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 52-jährige Fahrer

eines Lastzuges kurz vor 15.30 Uhr in Höhe der Alfred-Nobel-Straße dem Auto eines 61 Jahren alten Mannes aufgefahren, der dort vor einer auf Rot schaltenden Ampel abgebremst hatte.

Während die beiden Fahrer unversehrt blieben, verletzten sich die 62 Jahre alte Beifahrerin im Auto und ein Hund leicht. Die Frau kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschadenshöhe gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an.

Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Die Polizei hat am Mittwochabend, 14. September, in Waldshut-Tiengen einen Motorradfahrer erwischt, der gefälschte Kennzeichen an seiner Maschine angebracht hatte. Gegen 19.30 Uhr war eine zivile Streife auf das Motorrad aufmerksam geworden. Das daran angebrachte Kennzeichen war laut Polizei für ein Auto ausgegeben.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Zulassungs- als auch der Stempel der Hauptuntersuchung unecht waren. Das Kennzeichen wurde einbehalten. Das Motorrad war so weder zugelassen noch versichert. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Er gab an, eine ausländische Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Motorradfahrer setzte seinen Weg zu Fuß fort.

St. Blasien: Mann hindert mutmaßlich Betrunkenen an der Weiterfahrt

Ein Zeuge hat am Mittwochnachmittag, 14. September, in St. Blasien die Weiterfahrt eines mutmaßlich stark alkoholisierten Autofahrers verhindert. Laut Polizei war der Fahrer dem Zeugen gegen 14.15 Uhr aufgefallen, als er zum Recyclinghof gefahren kam.

Er schien betrunken. Noch mit laufendem Motor konnte der 38 Jahre alte Autofahrer von der verständigten Polizeistreife auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Der Zeuge hatte ihn durch Blockieren der Ausfahrt an der Weiterfahrt gehindert. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab einen Wert von 2,5 Promille. Es folgte eine Blutprobe. Der Führerschein wurde einbehalten. (sk)