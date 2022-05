von SK

Wutöschingen: Autofahrer mutmaßlich berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer ist am Freitagabend, 19 Uhr, auf der B 314 bei Wutöschingen-Horheim auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kollidierte er laut Polizei mit einem entgegenkommenden ausweichenden Fahrzeug und anschließend mit einer Leitplanke. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden. Vorsorglich waren alle vier Insassen der betroffenen Fahrzeuge, darunter ein Kind, ins Krankenhaus gekommen.

Laut Polizei ergaben sich bei dem 23-jährigen Fahrer des auf die Gegenfahrbahn geratenen BMW ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Nach einem positiven Schnelltest wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem räumte er ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit 20.000 Euro an. Der Rettungsdienst war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, dazu die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit zwei Streifenwagenbesatzungen. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen.

Wutöschingen: Polizei stoppt betrunkenen Fahrradfahrer

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag, 01. Mai, zwischen Schwerzen und Wutöschingen laut Polizei mutmaßlich gestürzt. Kurz nach 1 Uhr war demnach einer Polizeistreife ein auf dem Gehweg liegendes Fahrrad aufgefallen. Die Streife hielt in der Nähe, derweil hatte sich ein 39-jähriger Mann wieder auf das Rad geschwungen und fuhr auf die Polizeibeamten zu, die ihn stoppten. Der Fahrradfahrer war merklich alkoholisiert, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Ein Alcomatentest ergab über 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Trotz des anzunehmenden Sturzes war der Mann unverletzt.

Wutöschingen: Rettungshubschrauber nach Körperverletzung im Einsatz

Von einem Körperverletzungsdelikt am Sonntagabend, 1. Mai, auf einem Festgelände bei Wutöschingen, berichtet die Polizei. Nach einer Provokation soll es zwischen zwei Männer zum Streit gekommen sein, wobei ein 20-jähriger durch mutmaßliche Schläge eines 29-jährigen Verletzungen am Auge erlitt.

„Aufgrund der zunächst nicht abschätzbaren Schwere erfolgte die Verlegung in eine Fachklinik mit einem Rettungshubschrauber“, heißt es im Polizeibericht weiter. Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Wutöschingen.

Waldshut: Unbekannte demolieren geparkte Fahrzeuge

In der Bergstraße in Waldshut sind laut Polizei zwischen Freitagabend und Samstag, 29. bis 30. April, zwei geparkte Autos mutwillig demoliert worden. Die Autos standen auf dortigen Anwohnerparkplätzen. An einem schwarzen Volvo SUV wurden Motorhaube und nahezu die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Auf das Dach eines schwarzen VW Golf wurde eine Steinplatte gelegt, so dass Kratzer und eine Delle entstanden. Außerdem wurde am rechten Hinterreifen die Luft abgelassen. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/83160.

Waldshut: Fußgängerin in Innenstadt leicht verletzt

Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen, 29. April, in der Waldshuter Innenstadt von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, erlitt die 68-jährige Frau leichte Verletzungen und wurde ambulant im nahen Krankenhaus versorgt. Die Frau war gegen 10.10 Uhr beim Überqueren der Straße „Im Wallgraben“ vom Auto einer 64-jährigen Frau touchiert worden, die dort wendete. Laut Polizei blieb das Auto unbeschädigt.

Häusern: Autofahrer kommt mit dem Auto von der Straße ab

Ein Mann ist am Samstagabend, 30. April, in Häusern mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Wie die Polizei informiert, war der 75-Jährige gegen 17.15 Uhr auf der B 500 am Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn geraten. Er fuhr an einer Böschung entlang, bevor er sein Auto wieder zurücklenkte und danach anhielt.

Zeugen sprachen den laut Polizei benommen wirkenden Fahrer an und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann blieb unverletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Auto wurde laut beschädigt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Weilheim: Motorradfahrerin verletzt sich leicht

Eine Motorradfahrerin bei sich am Sonntagnachmittag, 1. Mai, bei einem Verkehrsunfall in Weilheim leicht verletzt. Laut Polizei verlort die die 30-Jährige gegen 15.15 Uhr beim Abbiegen nach links die Kontrolle über ihre Maschine. Sie durchfuhr ein Gebüsch und stürzte dann.

Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Verletzte. Ihr Motorrad wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.