von Manfred Dinort

Top war die Stimmung beim Wunschkonzert des Musikzuges St. Florian, das zum 54. Mal im Chilbi-Festzelt über die Bühne ging. Unter der Leitung von Bernhard Basler präsentierten die Musiker, unter ihnen auch einige Frauen, einen flotten Mix aus Märschen, Polkas und stimmungsvollen Hits.

Zahlreiche prominente Gäste waren der Einladung gefolgt (von links): der ehemalige Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger, die Stadträte Harald Ebi und Peter Kaiser, die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister und rechts OB Philipp Frank. | Bild: Manfred Dinort

Abteilungskommandant Andreas Hausy freute sich, ein zahlreiches Publikum und viele prominente Gäste begrüßen zu können, unter ihnen OB Philipp Frank, die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister, die Mitglieder des Bundestages Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU), zahlreiche Stadträte und Alt-Stadträte sowie Thomas Dörflinger.

Spielmannszug St. Florian 1959 wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Waldshut die Gründung eines eigenen Spielmannszuges beschlossen. Der erste Auftritt fand 1964 im Rahmen eines Kameradschaftsabends statt. 1972 war die erste Amerika-Reise, mit Teilnahme an der Steuben-Parade in New York. Es folgten zwei weitere Amerika-Reisen und Besuche in den Partnerstädten Blois und Lewes. 1967 veranstalteten die Florianer ihr erstes Wunschkonzert, seither ist es fester Bestandteil der Chilbi. 2017 trat Bernhard Basler als Dirigent die Nachfolge von Walter Hederer an.

Bei der Ansage gab es einen ständigen Wechsel, am Mikrofon standen Andreas Maier, Andreas Hausy, Petra Dorfmeister, OB Philipp Frank, Felix Schreiner, Rita Schwarzelühr-Sutter, Bockgötti Stephan Vatter und Thomas Dörflinger.

Auch die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwazelühr-Sutter trat ans Mikrofon, um den Titel „Erinnerung an Zirkus Renz“ anzusagen. | Bild: Manfred Dinort

Nach drei Stunden hochkarätiger Blasmusik betrug das Einspielergebnis 10.966,55 Euro. Um die Summe abzurunden, legte OB Frank nochmals 33,45 Euro drauf, „natürlich aus meiner eigenen Tasche“, wie er betonte. Auf Platz eins der Publikumsgunst landeten das „Hoch Badnerland“, das 1941 Euro einbrachte und der Marsch „Alte Kameraden“, der auf 1061 Euro kam. Eröffnet wurde das Programm mit dem „Waldshuter Feuerwehrmarsch“.

Beim Titel „In die weite Welt“ erinnerte Andreas Hausy an die erste Amerika-Reise vor 40 Jahren und die Teilnahme an der Steuben-Parade in New York, „für uns alle ein unvergessliches Erlebnis“. Daher stand auch das Wunschkonzert unter dem Motto „Erinnerungen an die Amerika Reise“. Zum Programm gehörten auch zwei Eigenkompositionen von Thomas Scheibel, das Fanfarenstück „Zum Gruß“ und der Titel „Waldshuter Wasserspiele“, ein Musikstück für den Erhalt des Waldshuter Freibades.

Besondere Akzente setzten auch die Gesangsolisten Heike Neumann und Günter Arp (“Böhmische Liebe“, Böhmischer Traum“ und „Warum hast du nicht Nein gesagt“), Otmar Boll an der Trompete (“Der alte Dessauer“) und Thomas Scheibel am Xylophon (“Erinnerung an Zirkus Renz“).

Heike Neumann und Günter Arp begleiten die Polka „Böhmische Liebe“. | Bild: Manfred Dinort

Petra Dorfmeister sprach allen aus den Herzen, als sie sagte: „Ihr seid große Spitze.“ Zum Finale, dem „Hoch Badnerlied“, wurden alle prominenten Gäste eingeladen, aufs Podium nach vorne zu kommen, um mitzusingen. Und das klappte dann auch. Und als der Wunsch nach Zugaben laut wurde, ließen sich die Florianer nicht lange bitten.