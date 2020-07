von Ursula Freudig

Ohne ihr Engagement wäre derzeit ein Gottesdienst in der Seelorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena nicht möglich. Fünf Ehrenamtlich erläutern, wie sie zum Gelingen des Gottesdienstes beitragen und warum sie sich engagieren.

Anne Müller (Pfarrsekretärin) aus Gurtweil: „Ich nehme die Anmeldungen für die Gottesdienste entgegen, sie kommen telefonisch, per E-Mail, manche kommen auch persönlich vorbei und sagen oft, wie sehr sie sich freuen, dass wieder Gottesdienste sind.“

Anne Müller

Sylvia de Paola aus Waldshut: „Ich frage die Kirchgänger nach ihrem Namen und schaue, ob sie auf der Liste stehen, die ich von Frau Müller habe, dann führe ich sie zu einem Platz, einige haben mittlerweile ihren Stammplatz.“

Sylvia de Paola

Rolf Martin aus Dogern: „Ich übernehme im Wechsel in der Dogerner und Waldshuter Kirche Kantordienste, ein kleiner Chor singt die Gemeindelieder und wenn ein Vor-sänger gefordert ist, singe ich die liturgischen Texte.“

Rolf Martin

Johannes Jensen aus Tiengen: „Zusammen mit Fabiano Cedrola und Gabriel Albicker übernehme ich die Live-Übertragung der Gottesdienste auf Youtube in der Liebfrauenkirche, das Equipment für die Übertragung stellt uns die Pfarrei zur Verfügung.“

Johannes Jensen

Fabiano Cedrola aus Tien­gen: „Wir arbeiten bei den Live-Streams der Gottesdienste immer mit mindestens drei Kameras für verschiedene Perspektiven, es macht uns viel Spaß, wir haben aktuell auf Youtube immer zwischen 100 bis 200 Besuchern.“

Fabiano Cedrola

Die Seelsorgeeinheit Die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena entstand Anfang 2015 durch Zusammenlegung der Pfarrgemeinden Liebfrauen Waldshut, Mariä Himmelfahrt Tiengen, Herz-Jesu Un-terlauchringen, St. Andreas Oberlauchringen, St. Clemens Dogern und St. Nikolaus Krenkingen. Derzeit finden in der Regel sonntags in Waldshut, Tiengen und Unterlauchringen Gottesdienste statt, unter der Woche in Dogern, Krenkingen und Oberlauchringen. Weitere Informationen im Internet (www.st-verena.de).