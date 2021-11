Obwohl als politischer Stargast des Festaktes angekündigt, schickte der Grünen-Politiker lieber seine Staatssekretärin Elke Zimmer an den Hochrhein und ließ sie an seiner Stelle an diesem kalten Novembertag auf dem Asphalt bibbern.

Trotz der ungemütlichen Temperaturen war es eine hollywoodreife Show, die die Gemeinde aufbot. Angefangen bei den jazzigen Klängen, mit denen die Blechbläser der Musikschule Südschwarzwald die Gäste erfreuten. Das Wippen der Füße im Takt vertrieb zumindest zeitweise die Kälte, die durch die Schuhsohlen kroch.

Und dann waren da natürlich die Kinder der Grundschule Oberlauchringen mit ihren selbstgebastelten Fähnchen und ihren Tretrollern. Die kleinen Verkehrsteilnehmer, die die Trasse vor den Motorrädern und Autos einweihten, stahlen den großen Politikern die Schau.

Kleine Oscars gab es beim Festakt für die Ortsumfahrung. | Bild: Juliane Schlichter

Besonders originell war die Oscar-Verleihung, die einen Hauch von Hollywood nach LA brachte, was gleichermaßen die Abkürzung für Lauchringen wie für Los Angeles ist, wo der Filmpreis sonst verliehen wird. Mit den goldenen Statuetten zeichnete Bürgermeister Thomas Schäuble jene Menschen aus, die sich um die Planung und den Bau der Ortsumfahrung besonders verdient gemacht haben.

Dies alles hat der schwänzende Minister verpasst. Aber vielleicht hat er ja die Böllerschüsse der Klettgau-Kanoniere bis nach Stuttgart gehört. Laut genug waren sie allemal.