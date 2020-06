von sk

Nach der Corona-Zwangspause findet der nächste Blutspendetermin des DRK in Waldshut am Mittwoch, 1. Juli, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. Gespendet werden kann nur mit Online-Terminreservierung.

Zu den Schutzmaßnahmen in Bezug auf das Coronavirus zählen eine Temperaturmessung bereits am Eingang, die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von Spendern, die sich in den letzten vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Menschen hatten. Blutspender erhalten bei der Blutspende eine Schutzmaske (MNS-Maske). Die Zurückstellung bei Auslandsaufenthalt gilt auch für Grenzgänger, die in der Schweiz arbeiten.

Das DRK in einer Medienmitteilung: „Über mehrere Wochen wurden, zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten für Covid-19-Patienten, nicht dringend erforderliche Operationen zunächst ausgesetzt, entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. Dank der überwältigenden Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen, konnte die Versorgung mit Blutpräparaten sichergestellt werden. Seit wenigen Tagen wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den Kliniken wieder hochgefahren. Folge ist eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung. Da Blutprodukte nur kurzfristig haltbar sind, konnten während des Shutdowns keine langfristigen Vorräte angelegt werden.“

Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, wurde ein Terminreservierungssystem im Internet eingerichtet (https://terminreservierung.blutspende.de/m/stadthalle-waldshut). Dort müssen die Anmeldungen vorgenommen werden. Dieser Service hat laut DRK gleichzeitig zur Reduzierung von Wartezeiten geführt. Für Blutspender bestehe kein erhöhtes Risiko, sich auf Spendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken, teilte das DRK mit.

Weitere Spendentermine Weitere Blutspendetermine oder Informationen gibt es im Internet (www.blutspende.de) oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/1194911.