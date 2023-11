Meinung vor 2 Stunden

Ach, wie schön war die Zeit, als man die Räder am Auto noch selbst wechseln konnte

Für Autofahrer steht jetzt in der Werkstatt der Wechsel der Reifen an. Oder montiert sie jemand noch selbst? Autor Werner Huff jedenfalls nicht. Er erinnert sich in seiner Glosse wehmütig an die Ära seines VW Käfers.