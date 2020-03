Dem Gesundheitsamt Waldshut wurde am Samstag, 14. März, gemeldet, dass jeweils eine Lehrkraft in der gewerblichen und in der kaufmännischen Schule positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Dies hat zur Folge, dass diese beiden Schulen bereits am Montag und nicht erst ab Dienstag geschlossen sind.

Das Landratsamt Waldshut bittet Schüler und Lehrer um Kenntnisnahme. „Wie immer in solchen Fällen werden weitere Abklärungen gemacht“, schreibt die Kreisbehörde in einer Mitteilung.

Alle anderen Schulen schließen am Dienstag

Die Türen der Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg bleiben ab Dienstag, 17. März, geschlossen. Das hatte die Landesregierung in einer Sonderkabinettssitzung beschlossen.

Bis nach den Osterferien sollen die landesweit rund 1,5 Millionen Schüler zuhause bleiben. Wir beantworten Fragen, die sich Erziehungsberechtigte nun stellen: