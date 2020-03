Kreis Waldshut vor 59 Minuten

Coronavirus: Was Gesundheitsminister Jens Spahn den Grenzgängern am Hochrhein rät

Das Coronavirus beschäftigt auch die Grenzgänger am Hochrhein. Deshalb hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (Lauchringen) an Gesundheitsminister Jens Spahn gewandt. Lesen Sie hier, was der Minister aus Berlin den Grenzgängern und Skiurlaub-Rückkehrern vom Hochrhein empfiehlt.