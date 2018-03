Waldshut-Tiengen Schulwettbewerb: Die Robert-Schumann-Realschule möchte Holz-Stele für das Außengelände der Waldshuter Stadthalle erschaffen (W19)

Startnummer W19: Die Robert-Schumann-Realschule plant eine Holz-Stele auf dem Außengelände der neuen Waldshuter Stadthalle. Unterstützung bekommen die Schüler dabei vom Waldshut-Tiengener Künstler Josef Briechle. Mit dieser Idee bewirbt sich die Schule beim großen Schulwettbewerb von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein.

Waldshut – Sägen, schnitzen, feilen, schleifen und malen sollen die Schüler der Robert-Schumann-Realschule in Waldshut. Im Rahmen des Projekts "Kunst hautnah erleben" will eine rund 20-köpfige Projektgruppe eine große Stele aus Holz für das Außengelände der an die Schule angrenzenden neuen Waldshuter Stadthalle gestalten.

"Die Stele soll in das neue Außengelände der Stadthalle integriert werden. Es ist angedacht, unter anderem Symbole der Stadt mitaufzunehmen", heißt es im Bewerbungsschreiben zum Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus. Demnächst berate der Gemeinderat über das Projekt, erklärt die Kunstlehrerin Vera Mücke: "Wir sind recht zuversichtlich, dass das Projekt dort Gefallen finden wird. Zur Not könnten wir die Stele aber auch auf dem Schulgelände realisieren."

Unterstützung finden die betreuenden Kunstlehrerinnen und die Projektgruppe beim Künstler Josef Briechle. Er betreue die Gruppe während der Projekttage im Juli. Zunächst sollen die Schüler Skizzen entwerfen, sagt Vera Mücke. Zudem wolle man Verantwortliche der Stadt und die Architekten der Stadthalle in die Beratungen einbeziehen. "Wenn wir uns auf einen Entwurf geeinigt haben, bekommen wir von Herrn Briechle Holz in einer Grobform", so die Lehrerin. Die Schüler sollen dieses dann gestalten.

"Wenn Schüler mal vom Schulalltag wegkommen und frei entscheiden können, dann ist das ein großes Erfolgserlebnis für sie. Und wann schnitzt man denn heute überhaupt noch?" Außerdem sei die Arbeit völlig geschlechtsunspeziefisch, so Vera Mücke. Die Idee hinter dem Projekt basiere auf der simpel klingenden Frage: Was ist Kunst überhaupt? "Für viele Schüler ist das nicht ganz einfach. Wir wollen ihnen Kunst realitätsnah nahebringen, indem sie mitmachen können und etwas erschaffen, dass man auch sieht", sagt Vera Mücke.

Die Holz-Stele solle pünktlich zur Einweihung und Eröffnung der neuen Stadthalle entstehen und "die Vernetzung von Schule, Träger, Gesellschaft und Stadt" symbolisieren, heißt es in den Bewerbungsunterlagen. Für die Umsetzung der Projekt-Idee rechnen die Verantwortlichen mit rund 2500 Euro Kosten. Gestaltet solle die Stele während der Projekttage der Schule im Juli werden.

Die Realschule

Rund 600 Schüler werden in diesem Schuljahr an der Robert-Schumann-Realschule unterrichtet. "Miteinander lernen – füreinander handeln" ist das Motto der Schule. Direkt an das Schulgelände grenzt die Waldshuter Stadthalle, die zurzeit saniert wird. Für die Außenanlage plant die Realschule eine Stele. Das Projekt ist noch in Abklärung im Gemeinderat.

