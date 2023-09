Waldshut-Tiengen – Noch immer schauen die Bewohner von Indlekofen besorgt auf den Durchgangsverkehr. Es herrscht der Eindruck: Es wird zu schnell gefahren. Inzwischen wurden zahlreiche Messungen vorgenommen, berichtete Ortsvorsteher Stefan Senn in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats, die belegen, dass der Verkehr weitgehend in geordneten Bahnen verläuft. Gemessen wurden durchschnittliche Geschwindigkeiten unter 50 Kilometern pro Stunde (km/h), mal 47, mal 48 km/h. Fast 15 Prozent der Verkehrsteilnehmer seien zu schnell unterwegs. Bemängelt wurde in der Sitzung auch, dass viele Autofahrer ihre Geschwindigkeit vor der Anzeigetafel drosseln, dann aber wieder schneller fahren.

Dann befasste sich der Ortschaftsrat mit Bauanfragen, darunter eine zum Ausbau eines Wohnhauses an der Unteren Landstraße zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten. Bedenken äußerte der Ortsvorsteher zur Parksituation bei dem Gebäude, die besser gelöst werden müsse. Bei der zweiten Anfrage ging es um die bauliche Nutzung einer Grünfläche beim Gasthaus „Zur Sonne“. Dazu stellte Stefan Senn klar, dass es sich hier um ein städtisches Grundstück handle und dafür käme wohl nur eine Verpachtung infrage. Der Ortsvorsteher beklagte den Mangel an Baugrundstücken. Auch für das letzte Baugrundstück im Oberdorf habe sich ein Interessent gefunden. Zwar gebe es noch andere Baulücken im Dorf, aber dort seien die Eigentümer nicht bereit, sich von ihrem Grundstück zu trennen. Ein neues Baugebiet zu erschließen, sei nur bei entsprechender Nachfrage machbar.

Dann behandelte Ortsvorsteher Stefan Senn die Pläne, auf dem Hungerberg eine Photovoltaik-Flächenanlage zu installieren. Dazu äußerte er zwar keine grundsätzlichen Bedenken, stellte aber klar, dass die anliegenden Wege für den landwirtschaftlichen Verkehr offengehalten werden müssten. In diesem Zusammenhang sprach er die Regionalplanung an, in der vier Prozent der Landesflächen für Windkraft und Photovoltaik bereitgestellt werden müssten. „Aber welche Flächen das sind, entscheidet letztendlich die Stadt“, sagte er.

Zum Gemeindehaus sagte er, dass noch Sanierungsarbeiten und die Aktivierung des WLAN-Netzes anstünden. Unter anderem soll eine klappbare Wickelkommode angeschafft werden. Jürgen Pettke stellte die neue Internetseite der Ortsteile Aispel und Indlekofen vor. Sie enthält aktuelle Informationen, Termine, die Hallenbelegung sowie Informationen über die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Ortschaften. Den Vereinen bietet sie eine Plattform, sich vorzustellen und Mitglieder zu werben. Auch der Ortschaftsrat wird vorgestellt. Stefan Ebi, stellvertretender Ortsvorsteher, berichtete über den Seniorenausflug: „Eine nostalgische Reise an den Bodensee“ mit Besuch des Traktorenmuseums in Uhldingen und einer Rundfahrt durch die Plantagen per Obstwagen.