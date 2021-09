von Ursula Ortlieb

Sonniges Herbstwetter, schöne Wanderwege, sowie gute Gastronomie laden zu Touren auf Schusters Rappen abseits der Touristen Hotspots ins Rothauserland ein. Der Schwarzwaldverein Schlüchtttal pflegt mit Wegepaten 17 Rundwanderwege in Ühlingen-Birkendorf. Sie sind mit Wegweisern und gelben Rauten bestens ausgeschildert. An Gabelungen mit drei Richtungen weisen zusätzlich Rundwegschilder mit der Raute auf die Wegrichtung hin.

Der Katzenbuckweg Der Katzenbuckweg ist auf der Internetseite des Schwarzwaldvereins Schwarzwaldverein Schlüchttal (schwarzwaldverein-schluechttal.de) beschrieben. Die passende Wanderkarte „Rothauser Land“ ist in den Tourist Informationen in den Gemeinden Birkendorf und Grafenhausen zu bekommen. Weitere Infos im Internet: www.hochschwarzwald.de

Roland Lelonek ist der Wegewart beim Schwarzwaldverein Schlüchttal. Er führte uns auf auf dem Wanderweg und erklärte die Beschilderung, nach der man sich richten kann. | Bild: Ursula Ortlieb

Das Rothauserland bietet über 280 Kilometer Wanderwege, davon 180 Kilometer in Ühlingen-Birkendorf und 100 in Grafenhausen. „Jeder unserer Wege hat seinen ganz besonderen Reiz. Viele denken, da gibt es nichts, sind dann aber überrascht, dass es sich sehr wohl lohnt, hier die Gegend zu erkunden. Wenige Wanderer sind unterwegs in der reizvollen Landschaft mit wunderbarer Fernsicht zu den Alpen. Rastplätze mit Grillstellen gehören einem meistens allein“, sagt Roland Lelonek, seit 2018 Wege-Wart des Schwarzwaldvereins Schlüchttal. Papierkörbe und Abfalleimer sollen möglichst nicht aufgestellt werden, da man auf die Vernunft der Wanderer setzt, den mitgebrachten Müll wieder mit nach Hause zu nehmen.

Silberdisteln sind selten geworden. Beim Wandern am Katzenbuckweg kann man schöne Exemplare davon entdecken. | Bild: Ursula Ortlieb

Lelonek führt uns den Katzenbuckweg in Untermettingen. Ausgangspunkt unserer Wanderung ist, nicht wie auf der Karte angegeben beim Parkplatz am Römerweg, sondern an der Steinatalhalle. Wir gehen dort auf einem kleinen Pfad zur Buckstraße, die wir überqueren und auf dem ausgeschilderten Fußweg neben dem Brunnen mit der Jahreszahl 1992 einsteigen. Nach rund 50 Metern überqueren wir die Steina und wandern beim Gasthaus Hirschen bergauf und am Wegweiser „Brunnenstraße“ nach rechts entlang des Naturschutzgebietes Katzenbuckhalde, die besonders aufgrund der Muschelkalklandschaft mit Kalkmagerrasen und Magerwiesen auch im europäischen Schutzgebiet Natura 2000 eine herausragende Rolle zur Bewahrung unseres Naturerbes einnehme.

Landschaftlich abwechslungsreich ist der Katzenbuckweg, fernab vom Touristenrummel. Freie Sicht in die Landschaft, Dickicht und Wald wechseln sich auf dieser Tour ab. | Bild: Ursula Ortlieb

Lelonek erklärt uns das Prinzip und System der Wegweiser und die gelben Rauten, mit deren Hilfe man den Weg nicht verfehlt. Nach einem kurzen Anstieg sind wir zwischen Mais- und Kornfeldern auf einem breiten Feldweg mit Aussicht über das Hochrheintal und wandern zum Parkplatz am Römerweg an der Kreisstraße von Untermettingen nach Eggingen. Von hier aus ist die Fernsicht bei klarem Wetter einmalig schön.

Zur Rast lädt der Grillplatz mit Hütte am Ende des Katzenbuckwegs in Untermettingen ein. | Bild: Ursula Ortlieb

Wir kreuzen die Straße und wandern weiter nach links und dann gleich wieder rechts auf einem Wiesenweg Richtung Herrenwegle. Jetzt kommen wildromantische Wegabschnitte, die dicht bewachsen sind. Die Feuerwehrabteilung Untermettingen hat für den Katzenbuckweg die Patenschaft übernommen. Diesen Sommer war durch die längere Corona bedingte Kontaktsperre und durch das Waldsterben besonders viel zu tun. Mit Motorsägen und Baumschneidegeräten waren zehn Feuerwehrleute mit Roland Lelonek unterwegs, um den Weg für Wanderer zu „reparieren“.

Die Holzbrücke über dem Bach auf dem wildromantischen Herrenwegle wurde von der Feuerwehr Untermettingen erneuert. | Bild: Ursula Ortlieb

Vorbei an Weiden mit grasenden Kühen erfreuen wir uns die seltenen Silberdisteln am Wegrand, über die wunderschöne Aussicht ins lang gezogene Untermettingen mit Steinatal und erreichen das Wasserreservoir, wo wir auf der Ruhebank eine kleine Pause einlegen. Die restaurierte Holzbrücke am Herrenwegle führt über den Bach und weiter bis wir die gemütliche Hütte mit Rast- und Grillplatz erreichen. Wir könnten jetzt unsere Grillsachen auspacken, wenn wir denn welche dabeihätten, oder anfangen das Vesper auszupacken. In Untermettingen entscheiden wir uns für ein kühles Bier im Gasthaus, bevor wir zum Ausgangspunkt in Endermettingen zurückkehren.

Rast beim Wasserreservoir mit Aussicht auf Untermettingen und die Landschaft. | Bild: Ursula Ortlieb

Im nächsten Jahr sind wir sicher, dass wir den Katzenbuckweg wieder wandern möchten. Dann kann man sicherlich das Ergebnis der Landschaftspflege durch das Regierungspräsidium Freiburg und die Blumen der Magerwiesen bewundern.