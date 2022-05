Ühlingen-Birkendorf vor 40 Minuten

Theaterverein Zeitschleuse probt für „Zwischen den Welten“: 100 Darsteller präsentieren ihre Kostüme

Das Ensemble hat mit den Proben für das neue Stück begonnen. Am Probenwochenende im Klostergarten in Riedern am Wald kommen die Akteure ganz schön ins Schwitzen. Die Aufführungen beginnen am 29. Juli.